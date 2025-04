Una mamma ha lanciato la figlia di pochi mesi dal balcone

pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna.Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. . 🔗 Today.it - Una mamma ha lanciato la figlia di pochi mesi dal balcone Una bambina, sembra di, è morta dopo essere stata lanciata in strada da una Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna.Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. . 🔗 Today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Strage di Altavilla, la figlia minorenne condannata a 12 anni e 8 mesi: ha partecipato all'esorcismo che ha ucciso la mamma e i due fratelli - È iniziato questa mattina, 6 marzo, davanti alla corte d'assise di Palermo, nell'aula bunker del carcere Pagliarelli, il processo al muratore Giovanni Barreca e alla coppia... 🔗leggo.it

“La reazione della maestra di mia figlia quando ha mosso i suoi primi passi mi ha commossa”: una mamma lavoratrice - La reazione della maestra dell'asilo nido della figlia di Laura Pontiff ai primi passi della bimba è stata commovente: "Era entusiasta come fosse sua figlia, è una brava educatrice".Continua a leggere 🔗fanpage.it

La mamma di Valeria Marini distrugge la figlia: "Non parliamo da mesi, ha venduto i fatti miei ai giornali". Lei entra in studio, scoppia la lite - Comincia subito in polemica l’intervista di Gianna Orru a Domenica In. E’ evidente dal principio che i rapporti della donna con la figlia Valeria Marini non siano rosei. Dall’inizio, infatti, la donna spiega di essersi pentita di aver lasciato il suo lavoro per seguire la figlia nel mondo dello... 🔗europa.today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Una mamma ha lanciato la figlia di pochi mesi dal balcone; ?? La bambina chiama il 112: Il papà sta massacrando la mamma, fate presto; Era la mia luce: una madre condivide l’ultimo video della figlia per parlare della morte da soffocamento; La mamma muore mentre la prepara, bimba di 6 anni va a scuola da sola. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Una mamma ha lanciato la figlia di pochi mesi dal balcone - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la ... 🔗today.it

Mamma lancia la figlia neonata dal balcone: la piccola è morta. Il dramma a Misterbianco - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti ... 🔗msn.com

Madre lancia la figlia neonata dal balcone - La piccola aveva sette mesi e sarebbe stata lanciata in strada dal balcone di casa, dalla madre, che sembra avere avuto dei problemi di depressione. Soccorsa da personale del 118 è stata portata in os ... 🔗rainews.it