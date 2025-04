Una lavatrice per l’Anffas | il gesto solidale del Cral Formula Ambiente

l’Anffas di Chieti ha ricevuto in questi giorni una lavatrice da parte del Cral Formula Ambiente. A consegnarla, il presidente Alex Malandra insieme al direttivo e agli operatori ecologici, che hanno voluto contribuire alle attività quotidiane del centro. 🔗 Chietitoday.it - Una lavatrice per l’Anffas: il gesto solidale del Cral Formula Ambiente Un dono concreto e carico di significato:di Chieti ha ricevuto in questi giorni unada parte del. A consegnarla, il presidente Alex Malandra insieme al direttivo e agli operatori ecologici, che hanno voluto contribuire alle attività quotidiane del centro. 🔗 Chietitoday.it

