Una Fottuta Bugia | dal 17 maggio al cinema

Dopo essere stato presentato in anteprima all'ultima edizione della Festa del cinema di Roma all'interno di Alice nella Città la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni e aver vinto numerosi premi nei maggiori festival internazionali indipendenti come Athens Indie Film Festival, LA Indies, San Diego Independent cinema Awards e Boston Indie Film Festival, Una Fottuta Bugia di Gianluca Ansanelli arriva nei cinema dal 17 maggio con Play Entertainment.Una Fottuta Bugia è un dramedy in cui un giovane ex-enfant prodige squattrinato (Emanuele Propizio) si trova, suo malgrado, costretto a fingersi malato di cancro per non essere sfrattato di casa. L'incontro con Claudia (Antonia Fotaras), una ragazza malata terminale, lo costringe a confrontarsi col suo castello di bugie.

Una Fottuta Bugia, il trailer ufficiale del film [HD] - Regia di Gianluca Ansanelli. Un film con Vittorio Emanuele Propizio, Antonia Fotaras, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Marit Nissen. Da sabato 17 maggio al cinema. 🔗mymovies.it