Una coppia felice e piena di interessi | chi erano Patrizia e Massimiliano morti nello schianto spaventoso

Patrizia Furlanetto (77 anni) e Massimiliano Simonetti (78), i due triestini che hanno perso la vita. 🔗 Thesocialpost.it - Una coppia felice e piena di interessi: chi erano Patrizia e Massimiliano, morti nello schianto spaventoso La figlia Cristiana ricorda con commozione i genitori appena deceduti: «Mamma e papà si sono sempre voluti bene». Nella storia della famiglia la morte della sorella in un incidente a Udine. Sono ore di lacrime per questi genitori buoni e affiatati, genuini come il buon cibo che amavano condividere.Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto attorno alle 10:20, nel tratto compreso tra Latisana e il bivio A4A28, poco prima del casello di Portogruaro. Due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che il manto stradale o una manovra errata possano aver contribuito alla tragedia.Si chiamanoFurlanetto (77 anni) eSimonetti (78), i due triestini che hanno perso la vita. 🔗 Thesocialpost.it

