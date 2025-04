Un vescovo in skateboard prove di abilità a sorpresa in piazza del Popolo | il video

vescovo della Chiesa Anglicana Europea, in piazza del Popolo, mentre si esibisce con lo skate. E’ questo il simpatico spettacolo al quale hanno assistito, questa mattina, alcuni passanti poco prima dell’ora di pranzo nel ‘salotto’ cittadino ascolano.Protagonista, appunto, monsignor Louis Miguel Perea Castrillon, che si è fatto prestare lo skate da un giovane che si stava divertendo in piazza per mostrare, a sorpresa, tutte le proprie capacità.San Severino, suor Agnese in altalena a 95 anni. Il videoIl vescovo aveva partecipato alla conferenza stampa, che si è svolta a palazzo dei Capitani, per la presentazione della sezione ascolana dell’associazione di promozione sociale ‘Tota Pulchra’. Fondata l’8 maggio del 2016 grazie a un’idea di monsignor Jean-Marie Gervais, presidente della stessa associazione e già prefetto coadiutore del Capitolo Vaticano, tale realtà ha la finalità di dare ospitalità e spazio agli artisti, specialmente ai più giovani e bisognosi, aiutandoli ad esprimere la propria arte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Un vescovo in skateboard, prove di abilità a sorpresa in piazza del Popolo: il video Ascoli, 30 aprile 2025 - Ildella Chiesa Anglicana Europea, indel, mentre si esibisce con lo skate. E’ questo il simpatico spettacolo al quale hanno assistito, questa mattina, alcuni passanti poco prima dell’ora di pranzo nel ‘salotto’ cittadino ascolano.Protagonista, appunto, monsignor Louis Miguel Perea Castrillon, che si è fatto prestare lo skate da un giovane che si stava divertendo inper mostrare, a, tutte le proprie capacità.San Severino, suor Agnese in altalena a 95 anni. IlIlaveva partecipato alla conferenza stampa, che si è svolta a palazzo dei Capitani, per la presentazione della sezione ascolana dell’associazione di promozione sociale ‘Tota Pulchra’. Fondata l’8 maggio del 2016 grazie a un’idea di monsignor Jean-Marie Gervais, presidente della stessa associazione e già prefetto coadiutore del Capitolo Vaticano, tale realtà ha la finalità di dare ospitalità e spazio agli artisti, specialmente ai più giovani e bisognosi, aiutandoli ad esprimere la propria arte. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Quaresima, l'invito del vescovo a "camminare insieme per sostenere difficoltà e prove" - Un cammino di speranza e comunione. È l'invito del vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza che, con l'inizio della quaresima, rivolge un'accorata lettera alle comunità della diocesi, sottolineando l'importanza di questo periodo nel contesto dell'anno giubilare. Il suo messaggio è un invito... 🔗viterbotoday.it

Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando per l’assunzione di 23 Vice Direttori Informatici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il concorso è aperto a candidati con specifici titoli di studio e prevede diverse prove selettive. Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti di accesso Per partecipare è necessario possedere: I candidati devono inoltre: Modalità […] The post Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Formula 1, Gp Bahrein: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo - (Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gp del Bahrein, quarto appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le prime tre gare in Australia, Cina e Giappone, il Circus fa tappa sul Circuito Internazionale del Bahrein per un weekend che promette spettacolo. Dalla prima sessione di prove libere di venerdì 11 aprile alla gara di domenica […] L'articolo Formula 1, Gp Bahrein: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un vescovo in skateboard, prove di abilità a sorpresa in piazza del Popolo: il video. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media