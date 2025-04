Un tossicodipendente si è buttato contro l' auto di mio padre | poi ha lanciato una pietra

tossicodipendente che tenta di fermare le auto, nel quartiere San Leonardo, gettandosi direttamente contro i veicoli. Non è la prima volta che capita. Una donna, residente in quartiere, segnala un episodio che ha coinvolto, nei giorni scorsi, il padre di 75 anni mentre stava percorrendo via. 🔗 Parmatoday.it - "Un tossicodipendente si è buttato contro l'auto di mio padre: poi ha lanciato una pietra" Unche tenta di fermare le, nel quartiere San Leonardo, gettandosi direttamentei veicoli. Non è la prima volta che capita. Una donna, residente in quartiere, segnala un episodio che ha coinvolto, nei giorni scorsi, ildi 75 anni mentre stava percorrendo via. 🔗 Parmatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. 🔗lanazione.it

Dazi, Peter Navarro contro Musk: “Assemblatore di auto di cartone, batterie delle Tesla provengono da Cina e Giappone”, la replica: “Sei un cretino” - Navarro è favorevole alle tariffe imposte dal presidente americano Trump, mentre Musk no, e replica al consigliere al Commercio del tycoon: "Più stupido di un sacco di mattoni" Il consigliere al commercio di Trump, Peter Navarro, attacca Elon Musk. Il contesto sono i dazi e l'oggetto le auto 🔗ilgiornaleditalia.it

Auto contro scooter sulla Pavese, gravissimo un 24enne - Sono molto gravi le condizioni del motociclista 24enne che nel pomeriggio del 9 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era in sella a un T-Max e viaggiava sulla Statale quando... 🔗ilpiacenza.it

Se ne parla anche su altri siti

Un tossicodipendente si è buttato contro l'auto di mio padre: poi ha lanciato una pietra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mestre, investe due tossicodipendenti con l'auto. Un ferito: «Ci ha ha travolti di proposito» - e infine il frastuono dell’auto che si schianta contro il muro di un condominio vicino. Un uomo a bordo di una Range Rover ha investito due tossicodipendenti che si trovavano seduti per terra ... 🔗msn.com