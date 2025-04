Un supermercato al posto di un' attività centenaria

Carrefour Italia inaugura un nuovo punto vendita Express a Genova Nervi in via Marco Sala 20 R. L'insegna conta già 150 punti vendita attivi in Liguria. La nuova apertura garantirà quattro nuove assunzioni e prende il posto di Gentilotti, negozio di elettrodomestici fondato nel 1920.

