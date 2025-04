361magazine.com - “Un sogno d’oro”: il libro di Anna Danesi

In libreria dal 6 maggio 2025«Vivere di pallavolo, vivere la pallavolo: unche si è fatto realtà. Giocare per lavoro è un privilegio raro, impagabile. La maglia azzurra, lo spirito di squadra, le vittorie e le sconfitte, ogni tuffo per salvare un pallone. Sono tutte esperienze che porterò con me per sempre. Mi hanno forgiata, mi hanno resa l'di oggi: capitana dell'Italiaolimpico, una donna che ha imparato a credere in sé stessa e a non vergognarsi più di chi è.»Ogni grande traguardo nasce da un. Quello diha preso forma tra sacrifici, cadute e nuove partenze, fino a trasformarsi in una medagliaalle Olimpiadi.Nel"Un" (Sperling & Kupfer), la capitana della nazionale italiana racconta per la prima volta la sua storia: un viaggio intenso, fatto di passione, disciplina e coraggio, intrecciato ai momenti più emozionanti della sua carriera olimpica.