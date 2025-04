Un sincero grazie agli espositori Il plauso del Comitato organizzatore

espositori.A loro va il plauso del Comitato organizzatore, in quanto ”preziosi termometri delle trasformazioni, quanto insostituibili compagni di viaggio lungo il corso degli anni, mettono la loro professionalità al servizio della buona riuscita della Festa. Siamo grati e consapevoli che senza il loro impegno costante niente di quello che stiamo vedendo oggi comporsi freneticamente all’interno di piazze e strade vuote solo fino a poco fa, non sarebbe stato certamente possibile". 🔗 Lanazione.it - ”Un sincero grazie agli espositori“. Il plauso del Comitato organizzatore Bellissima, capace di donare enormi soddisfazioni, che molto spesso si riflettono negli sguardi sorridenti e nei consensi affettuosi della comunità che ospita la manifestazione del Prio Maggio, che non è nostra, bensì è di tutti. Certo è che gli sforzi organizzativi sono crescenti e i tempi cambiano sempre più in fretta, con un mutamento che porta nuovi pesi e la necessità pressante di adeguarsi a mercati emergenti, come di restare costantemente all’ascolto dei nostri primi interlocutori, gli.A loro va ildel, in quanto ”preziosi termometri delle trasformazioni, quanto insostituibili compagni di viaggio lungo il corso degli anni, mettono la loro professionalità al servizio della buona riuscita della Festa. Siamo grati e consapevoli che senza il loro impegno costante niente di quello che stiamo vedendo oggi comporsi freneticamente all’interno di piazze e strade vuote solo fino a poco fa, non sarebbe stato certamente possibile". 🔗 Lanazione.it

