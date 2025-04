Un problema di qualità | le polemiche woke non spiegano gli insuccessi Disney

Quotidiano.net - Un problema di qualità: le polemiche woke non spiegano gli insuccessi Disney Firenze, 30 aprile 2025 – Harry Potter diventa una serie tv per Hbo - data d’uscita fine del 2026 o, molto probabilmente, inizio del 2027-, ed è già polemica. Tra i fan in rete, ancora prima dell’ufficializzazione del cast, giravano dei “rumors”, che riguardavano principalmente la scelta dell’attore che interpreterà Severus Piton (nel film l’indimenticabile Alan Rickman). Il 14 aprile si è avuta la conferma: sarà Paapa Essiedu, 34enne britannico di origini ghanesi, a vestire i panni dell’inquietante professore di Hogwarts. Le titubanze sul nuovo Piton riguarderebbero il fatto che l’attore scelto è black, quando l’ “originale” viene descritto nei romanzi come un uomo pallido, addirittura giallognolo. Apparentemente dunque non si tratterebbe di perplessità dettate dal razzismo, ma da ragioni di fedeltà alla saga, alle sue icone e ai ricordi. 🔗 Quotidiano.net

The Witcher 4: l’aspetto di Ciri è stato modificato dopo le polemiche del woke? Risponde CD Projekt - Negli ultimi giorni, CD Projekt RED è finita al centro di un acceso dibattito online dopo la pubblicazione di un video dietro le quinte del Reveal Trailer di The Witcher 4, in cui sono apparsi nuovi render di Ciri. Alcuni fan hanno infatti suggerito che il design della protagonista fosse stato modificato, forse in risposta a critiche o richieste legate a temi di inclusività. Tuttavia, il Game Director Sebastian Kalemba ha rapidamente chiarito la questione. 🔗game-experience.it

Avowed, Obsidian consente di disattivare i pronomi di genere nelle opzioni dopo le polemiche del “woke” - La personalizzazione del personaggio in Avowed ha fatto discutere per la presenza dei pronomi di genere, ma Obsidian Entertainment ha deciso di offrire una soluzione che potrebbe chiudere la questione: un’opzione nelle impostazioni permette di disattivarli completamente. Questo significa che i giocatori possono scegliere se vedere o meno i pronomi nella scheda del personaggio, dove erano originariamente inclusi senza alcun impatto sul gameplay o sulla storia. 🔗game-experience.it

Tasse e polemiche in aula. Passa l’aumento dell’Irpef: "Così servizi di qualità" - Per uno strano caso di eterogenesi dei fini, il dibattito di ieri in Consiglio Comunale si è concentrato molto di più sulla delibera che prevede l’adeguamento dell’Irpef rispetto alle diverse mozioni presentate dalla minoranza – e segnatamente dal Pd – al Bilancio di previsione del prossimo triennio. Il dato di cronaca, abbastanza scontato, è che l’aumento dell’addizionale (0,8%) è passato al vaglio dell’Aula. 🔗ilrestodelcarlino.it

