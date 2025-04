Un posto al sole | dopo l' intervento Michele è molto più scontroso

Sulla storia di Valeria e del lassativo, Nico ormai ha una pulce nell'orecchio. Ma ormai non serve più neppure andare a fondo: con un déjà vu il ragazzo ripercorre i momenti dell'ultimo mese con lei e con Manuela e riflette attentamente. Poi va da Valeria e brutalmente la molla. Nel frattempo Gimmi e Camillo riescono a far confessare Mina, senza neanche troppi interrogatori alla Agatha Christie. Le gemelle, invece, sono ormai lontane. Ma mentre Micaela resiste al cambiamento, Manuela cela una profonda nostalgia. Tanto che Serena, capito lo stato d'animo della sorella, parte per raggiungerle.

