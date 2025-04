Un Posto al Sole cambio di programmazione | la Soap non va in onda il 1 maggio 2025

Un posto al sole, celebre soap opera ambientata nella pittoresca città di Napoli, subirà una modifica rilevante nella sua programmazione prevista per la serata di giovedì 24 aprile 2025. Sebbene l'appuntamento consueto nell'access prime time rimanga invariato, la rete ha deciso di introdurre una trasmissione straordinaria in prima serata. Questa scelta si rende indispensabile per […]

Un Posto al Sole 22 aprile 2025, Puntata Aggiornata dopo il cambio palinsesto per la Morte di Papa Francesco - Dopo il cambio di palinsesto del 21 aprile 2025 avvenuto a causa della morte di Papa Francesco, ecco la puntata aggiornata di Un Posto al Sole del 22 aprile 2025. 🔗comingsoon.it

Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 13 marzo - Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 13 marzo Con l’avvicinarsi del momento in cui verrà interrotta la sedazione, cresce l’apprensione per le condizioni in cui Michele si troverà al suo risveglio. 🔗zon.it

Un posto al sole, cambio programmazione 24 aprile: la soap raddoppia in prima serata - Cambio programmazione per Un posto al sole nel palinsesto di oggi, giovedì 24 aprile 2025. L'appuntamento con la soap opera ambientata a Napoli è confermato nella fascia dell'access prime time ma, ... 🔗it.blastingnews.com

Un Posto al Sole, cambia la programmazione Rai: non verrà trasmesso - Il palinsesto di Rai 3 subisce delle variazioni, Salta la messa in onda della soap che ruota intorno a Palazzo Palladini. 🔗diregiovani.it