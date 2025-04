Un piccolo gesto per un grande cambiamento

gesto di solidarietà collettiva, che contribuisce a costruire una società più giusta e inclusiva. 🔗 Quotidiano.net - Un piccolo gesto per un grande cambiamento Il 5×1000 rappresenta una risorsa fondamentale per finanziare enti e associazioni che operano in ambiti cruciali come il volontariato, la ricerca scientifica, e il sostegno a persone in difficoltà. Le donazioni, seppur piccole, si sommano per creare un impatto significativo, come dimostra l’esempio della Comunità Papa Giovanni XXIII, che da decenni lavora per garantire accoglienza e supporto a chi è emarginato dalla società. Quest’anno, in occasione del centenario della nascita di don Oreste Benzi, fondatore della comunità, l’invito a destinare il 5×1000 a questa realtà assume un significato ancor più profondo. La scelta di donare non solo sostiene progetti di accoglienza e reinserimento sociale, ma rappresenta undi solidarietà collettiva, che contribuisce a costruire una società più giusta e inclusiva. 🔗 Quotidiano.net

Spilled Recensione: Un piccolo gesto per un grande mare - Spilled! è un videogioco indie sviluppato da Lente, approdato su Steam il 26 marzo 2025. Dietro la sua estetica morbida e rassicurante si cela un’esperienza videoludica semplice ma potente, capace di parlare con delicatezza di un tema urgente: la salvaguardia degli oceani. Non ci sono effetti speciali né narrazioni complesse, ma ogni gesto compiuto nel gioco ha un significato preciso, in un equilibrio perfetto tra intrattenimento e consapevolezza ambientale. 🔗gamerbrain.net

«Donare è aprire la porta al futuro». La storia di Valentina e un piccolo, grande gesto di speranza - LA STORIA. Valentina Mortellaro, prima l’iscrizione all’Admo, poi la chiamata quasi a sorpresa. In ospedale con la nonna. 🔗ecodibergamo.it

Un piccolo fiore per un grande gesto di solidarietà: ecco la 'Violetta di don Bosco' - Un piccolo fiore per un grande gesto di solidarietà. Sabato 15 e domenica 16 marzo 2025 torna, per il terzo anno consecutivo, l’evento ‘La Violetta di don Bosco’, promosso dalla rete Salesiani per il sociale. In 38 piazze, oratori e parrocchie di 11 Regioni volontarie e volontari offriranno la... 🔗ferraratoday.it

Un piccolo gesto per un grande cambiamento - Con una semplice firma, si contribuisce a sostenere progetti che ogni giorno migliorano la vita di persone vulnerabili, dimostrando che anche piccoli gesti possono avere un grande impatto collettivo. 🔗quotidiano.net

Clima, scuola e territorio insieme per...Clima, scuola e territorio insieme per educare al cambiamento: oltre 200... - Un piccolo grande gesto che unisce cultura, sensibilizzazione ambientale e partecipazione collettiva. Stamani, gli alunni delle classi prime dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII hanno ricevuto in ... 🔗valdarnopost.it

La rivoluzione di JustonEarth contro l’inquinamento: un piccolo gesto può trasformarsi in un grande cambiamento - Lo fa grazie all’intuizione di JustonEarth, una startup nata a Napoli e guidata dal General Manager Luigi Borgogno, che sta trasformando il monitoraggio ambientale in uno strumento di cambiamento ... 🔗ilroma.net