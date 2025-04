Un piccione per amico | appelli sui social e cartelli in strada Ringo è sparito aiutatemi a ritrovarlo

appelli, nelle ultime due settimane, si sono moltiplicati. Si possono trovare su quasi tutte le pagine Facebook che parlano della città, da “Sei di Rimini se.” a “Segnalazioni Rimini”. Ma sono apparsi anche degli annunci con dei cartelli apposti ai pali lungo le strade di Marina Centro. 🔗 Riminitoday.it - Un piccione per amico: appelli sui social e cartelli in strada. "Ringo è sparito, aiutatemi a ritrovarlo" Gli, nelle ultime due settimane, si sono moltiplicati. Si possono trovare su quasi tutte le pagine Facebook che parlano della città, da “Sei di Rimini se.” a “Segnalazioni Rimini”. Ma sono apparsi anche degli annunci con deiapposti ai pali lungo le strade di Marina Centro. 🔗 Riminitoday.it

Un piccione per amico: appelli sui social e cartelli in strada. Ringo è sparito, aiutatemi a ritrovarlo; Ilbono, l’appello della madrina di Marco Mameli: “Vi supplichiamo, parlate”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Smarrito piccione domestico, l’appello della proprietaria per ritrovarlo - Ringo, il piccione domestico smarrito, ha otto mesi ed è un uccello che non sa adattarsi all’ambiente esterno. Cresciuto in casa, ha sempre ricevuto le migliori cure e attenzioni dalla sua ... 🔗chiamamicitta.it