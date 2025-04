Un phisique da Papa buono Ma Aveline non sa l’italiano

Aveline è arcivescovo di Marsiglia e presidente dei vescovi d’Oltralpe. Gioviale, predilige uno stile informale. Le sue priorità si concentrano sulla dottrina sociale, dall’accoglienza ai migranti – senza buonismi – al dialogo con l’Islam. Lascia la porta aperta al dibattito sul celibato dei preti e sul diaconato femminile.PRO Con Bergoglio il teologo, più moderato che liberal, ha avuto una sostanziale sintonia – non sul giro di vite alla messa tridentina –, culminata nel 2023 con l’incontro a Marsiglia dei vescovi del Mediterraneo. 🔗 Quotidiano.net - Un phisique da Papa buono. Ma Aveline non sa l’italiano Francesco diceva che il suo successore si sarebbe chiamato Giovanni XXIV. Per taluni era solo una battuta, per altri l’indizio di un’investitura. Perché nel Conclave c’è chi assomiglia (eccome) ad Angelo Roncalli. Nato in Algeria da una famiglia francese nel 1958, Jean Marcè arcivescovo di Marsiglia e presidente dei vescovi d’Oltralpe. Gioviale, predilige uno stile informale. Le sue priorità si concentrano sulla dottrina sociale, dall’accoglienza ai migranti – senza buonismi – al dialogo con l’Islam. Lascia la porta aperta al dibattito sul celibato dei preti e sul diaconato femminile.PRO Con Bergoglio il teologo, più moderato che liberal, ha avuto una sostanziale sintonia – non sul giro di vite alla messa tridentina –, culminata nel 2023 con l’incontro a Marsiglia dei vescovi del Mediterraneo. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, oggi la visita di Parolin e Pena Parra: l’umore del Pontefice è buono - Il Santo Padre è ricoverato al policlinico "Gemelli" dallo scorso 14 febbraio a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto ad una infezione polimicrobica che gli avrebbe provocato una polmonite bilaterale. Il quadro clinico resta complesso e la prognosi è riservata L'articolo Papa Francesco, oggi la visita di Parolin e Pena Parra: l’umore del Pontefice è buono proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Macron il laico vanta però un titolo Vaticano: protocanonico. Per questo si dà da fare per il Conclave e punta su Papa Aveline. Ma è dal 1370 che un francese non guida più la Chiesa - La notizia che Emmanuel Macron ha pranzato con i cardinali transalpini che il 7 maggio entreranno in Conclave non deve stupire più di molto. La Francia da ormai oltre un secolo osserva una rigida “laicité” all’interno dell’Esagono, ma continua ad atteggiarsi a protettrice dei cristiani, e dei cattolici in particolare, in Medio Oriente e nei territori di missione. Con non pochi problemi nel passato. 🔗open.online

Papa Francesco, miglioramenti consolidati: l’uomo resta buono - Il Santo Padre è ricoverato al policlinico "Gemelli" dallo scorso 14 febbraio a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, dovuto ad una infezione polimicrobica che gli avrebbe provocato una polmonite bilaterale. Il quadro clinico resta complesso e la prognosi è riservata L'articolo Papa Francesco, miglioramenti consolidati: l’uomo resta buono proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Un phisique da Papa buono. Ma Aveline non sa l’italiano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Un phisique da Papa buono. Ma Aveline non sa l’italiano - Francesco diceva che il suo successore si sarebbe chiamato Giovanni XXIV. Per taluni era solo una battuta, per altri ... 🔗quotidiano.net

AVELINE Conclave, chi è Jean-Marc Aveline: il cardinale francese “protetto” di Papa Francesco - Conclave, chi è Jean-Marc Aveline: il cardinale francese "protetto" di Papa Francesco. Conclave, chi è Jean-Marc Aveline: il cardinale francese "protetto" di Papa Francesco ... 🔗statoquotidiano.it

Cardinale Aveline: il pontificato di Francesco “immenso”, portiamo avanti l’eredità del Concilio - Bergoglio, al quale Aveline ha raccontato questo aneddoto quando il Papa ha visitato Marsiglia, ne era «molto contento», ha detto il porporato francese. Aveline ha ricordato in particolare l ... 🔗repubblica.it