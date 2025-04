Un parto d’emergenza nella notte Il ringraziamento del Comune di Sansepolcro alla Croce Rossa

parto d’emergenza nella notte. Il ringraziamento del Comune di Sansepolcro alla Croce Rossanella notte tra il 23 e il 24 aprile, alle ore 00:45, l’equipaggio della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sansepolcro è intervenuto con prontezza per assistere una donna in travaglio nel territorio comunale.All’arrivo sul posto, i soccorritori Fabio e Davide La Monica hanno immediatamente valutato la situazione, riscontrando che la neonata era ormai prossima alla nascita. Grazie alla loro competenza e sangue freddo, sono riusciti ad assistere il parto in loco, garantendo la sicurezza della mamma e della piccola Leila, venuta al mondo pochi minuti prima dell’una.Dopo le prime cure e con il supporto dell’equipe sanitaria dell’emergenza-urgenza giunta successivamente, madre e figlia sono state trasportate presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dove sono state accolte in buone condizioni di salute. 🔗 Lanazione.it - Un parto d’emergenza nella notte. Il ringraziamento del Comune di Sansepolcro alla Croce Rossa Arezzo, 30 aprile 2025 – Un. Ildelditra il 23 e il 24 aprile, alle ore 00:45, l’equipaggio dellaItaliana – Comitato diè intervenuto con prontezza per assistere una donna in travaglio nel territorio comunale.All’arrivo sul posto, i soccorritori Fabio e Davide La Monica hanno immediatamente valutato la situazione, riscontrando che la neonata era ormai prossimanascita. Grazieloro competenza e sangue freddo, sono riusciti ad assistere ilin loco, garantendo la sicurezza della mamma e della piccola Leila, venuta al mondo pochi minuti prima dell’una.Dopo le prime cure e con il supporto dell’equipe sanitaria dell’emergenza-urgenza giunta successivamente, madre e figlia sono state trasportate presso il Redi Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Donato di Arezzo, dove sono state accolte in buone condizioni di salute. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Frana in Italia, è emergenza: in una notte il terreno è avanzato di 100 metri - C’è un silenzio che pesa più della paura, quando la terra sotto i piedi comincia a muoversi. Nelle vallate solitarie dell’Appennino, il tempo sembra sospeso, e ogni scricchiolio della montagna si trasforma in un presagio. È in momenti come questi che la vita rallenta, le priorità cambiano, e le persone si stringono attorno a ciò che conta davvero: la sicurezza, la famiglia, la casa.Leggi anche: Bolzano, maxi-esplosione sulla parete rocciosa: “Nel 2021 una frana aveva distrutto tutto” Nella memoria di chi abita queste zone, i ricordi delle piogge insistenti, delle crepe improvvise sui ... 🔗thesocialpost.it

Emergenza Campi Flegrei, nuovo sciame sismico nella notte: terremoto di 3.1 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3.22 nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 2 km di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. Numerose altre scosse si erano... 🔗napolitoday.it

Parto precipitoso nella notte: bimba nasce in casa assistita dai soccorritori - Una notte carica di emozione e lieto fine per una giovane mamma della Valtiberina. Alle ore 00:43 del 24 aprile, una chiamata alla centrale territoriale 118 di Arezzo ha segnalato l’inizio di un travaglio a termine, con contrazioni regolari ogni due minuti. Dall’altro capo del telefono... 🔗arezzonotizie.it

Su questo argomento da altre fonti

Un parto d’emergenza nella notte. Il ringraziamento del Comune di Sansepolcro alla Croce Rossa; Parto precipitoso nella notte in casa, l'infermiera che ha soccorso la mamma: «È stata un'emozione, la bimba è bellissima»; Parto precipitoso nella notte: bimba nasce in casa, mamma e figlia stanno bene; Parto improvviso a Sansepolcro: nella notte bimba viene alla luce in casa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Un parto d’emergenza nella notte. Il ringraziamento del Comune di Sansepolcro alla Croce Rossa - Nella notte tra ... ad assistere il parto in loco, garantendo la sicurezza della mamma e della piccola Leila, venuta al mondo pochi minuti prima dell’una. Dopo le prime cure e con il supporto ... 🔗lanazione.it

Parto precipitoso nella notte in casa, l'infermiera che ha soccorso la mamma: «È stata un'emozione, la bimba è bellissima» - A parlare è Simona Occhini del 118 di Arezzo, la volontaria che giovedì intorno all'una di notte è arrivata nel centro di Sansepolcro (Arezzo) per un codice rosso: una giovane donna stava partorendo i ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Parto precipitoso nella notte: bimba nasce in casa assistita dai soccorritori - La chiamata al 118 dell’Asl Tse, l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica e il lieto evento assistito dal personale sanitario dell’emergenza territoriale e dai soccorritori della Croce Rossa ... 🔗arezzonotizie.it