Un nuovo inizio un nuovo impegno collettivo | il sindaco D’Alessio racconta il progetto Sinergie

progetto “Sinergie Mercogliano”. A comunicarlo è stato il sindaco Vittorio D’Alessio, che ha tracciato un quadro delle attività svolte e degli. 🔗 Avellinotoday.it - “Un nuovo inizio, un nuovo impegno collettivo”: il sindaco D’Alessio racconta il progetto Sinergie È stato presentato questa mattina, attraverso il completamento di un murales simbolico e la voce dei suoi protagonisti, il bilancio di un anno e mezzo delMercogliano”. A comunicarlo è stato ilVittorio, che ha tracciato un quadro delle attività svolte e degli. 🔗 Avellinotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Cavernago, nuovo assalto al bancomat: l’11esimo dall’inizio dell’anno - NELLA NOTTE. Un forte boato in via Papa Giovanni XXIII nella notte tra il 14 e il 15 marzo. Danni ingenti alla Bcc di Cavernago. L’allarme dei residenti. 🔗ecodibergamo.it

Sethu: esce l’inedito “Si balla”, l’inizio di un nuovo capitolo artistico - MILANO – Esce oggi il nuovo singolo di Sethu, “Si balla” (Carosello Records), romantica ballad per cuori malinconici che conoscono il peso della resa di fronte a una relazione divenuta insostenibile. Una melodia delicata ma intensa, prodotta dal gemello producer Jiz, in cui Sethu delinea lo sconforto e l’incapacità di trovare una soluzione per due persone che hanno smesso di comprendersi e condividere la stessa speranza. 🔗lopinionista.it

Fedez, ritrovarsi a Sanremo: “Un nuovo inizio nella musica, una nuova vita. Questo è il regalo più grande” - Sanremo, 16 febbraio 2025 – "Non avrei preferito nulla di diverso. Non potevo chiedere di meglio. Per me il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l'opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me". Quello di Fedez al Festival di Sanremo 2025 è un quarto posto che ha un sapore speciale. Non lo nasconde il rapper di Rozzano, ospite di Domenica In, dove il pubblico gli ha tributato una standing ovation. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Ferragni prende il controllo del suo brand, ma la rinascita è davvero possibile?; 80 anni di cooperazione: a Monte Sole tra memoria e impegno civile; Messaggio di auguri del Sindaco per l’inizio del nuovo Anno Scolastico; The Batman 2: un nuovo aggiornamento sull'inizio delle riprese del sequel. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, spunta un testo inedito: "la morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa. È un nuovo inizio" - Papa Francesco, spunta un testo inedito: "la morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualcosa. È un nuovo inizio" ... 🔗strettoweb.com

"La morte non è fine di tutto ma l'inizio di qualcosa" - Lo ha scritto Papa Francesco lo scorso febbraio nella prefazione del nuovo libro di Angelo Scola in uscita giovedì prossimo. "La vita eterna è iniziare qualcosa che non finirà, e chi sulla terra ama l ... 🔗rainews.it

Il 25 aprile, un nuovo inizio - Il fascismo non è stato inventato in Germania, né in Spagna, né in America Latina, né altrove. La criminalità del fascismo è un’esperienza italiana che ha, poi, trovato emuli in ogni parte ... 🔗informazione.it