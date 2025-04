Un musical per tutti i gusti

La compagnia 'Il Grammofono' è pronta ad emozionare il pubblico con 'E non finisce mica in cielo', un musical originale che unisce il potere evocativo della musica italiana d'autore a una storia intensa e universale. Liberamente ispirata al racconto 'L'antica sartoria dei petali' di Rosella Bruni, l'opera è diretta dall'artista ascolano Andrea Maria Ottavini e Daniel De Donatis, e racconta la storia di sette personaggi e della città di Demetra, dove il Festival dei Fiori rappresenta il cuore pulsante di cultura e identità collettiva. Alla vigilia del festival, i protagonisti, apparentemente sconnessi, si ritroveranno uniti da memorie perdute e da melodie dimenticate: in questo universo alternativo, infatti, la musica di grandi artisti come Lucio Dalla, Mia Martini, Mango e altri sembra essere sparita dalla memoria del mondo.

