Un mare senza plastica | a Firenze il lancio del progetto europeo Epic

Firenze – Si è tenuto ieri (29 aprile) a Palazzo Bastogi l’evento di lancio del progetto Epic – Un mare PrIvo di plastica, iniziativa transfrontaliera che coinvolge 16 partner italiani e francesi tra enti di ricerca, università e agenzie ambientali.Coordinato da Arpat e cofinanziato con 5,6 milioni di euro dal Programma Interreg Marittimo Italia-Francia, Epic punta a ridurre l’inquinamento da plastica nei mari e nei corsi d’acqua attraverso soluzioni innovative, protocolli condivisi e azioni concrete di economia circolare. Un progetto quadriennale che guarda alla transizione ecologica dell’area costiera tra Italia e Francia.“La Toscana – dichiara Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana – è da anni in prima linea nella promozione di un modello di sviluppo che metta al centro il rispetto per l’ambiente, la giustizia sociale e l’equità intergenerazionale. 🔗 – Si è tenuto ieri (29 aprile) a Palazzo Bastogi l’evento didel– UnPrIvo di, iniziativa transfrontaliera che coinvolge 16 partner italiani e francesi tra enti di ricerca, università e agenzie ambientali.Coordinato da Arpat e cofinanziato con 5,6 milioni di euro dal Programma Interreg Marittimo Italia-Francia,punta a ridurre l’inquinamento danei mari e nei corsi d’acqua attraverso soluzioni innovative, protocolli condivisi e azioni concrete di economia circolare. Unquadriennale che guarda alla transizione ecologica dell’area costiera tra Italia e Francia.“La Toscana – dichiara Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana – è da anni in prima linea nella promozione di un modello di sviluppo che metta al centro il rispetto per l’ambiente, la giustizia sociale e l’equità intergenerazionale. 🔗 Corrieretoscano.it

ELIMINARE LA PLASTICA DAL MARE, DOMANI A FIRENZE ARRIVA ‘EPIC’ (1) - Roma, 28 apr - Domani a Firenze, a Palazzo Bastogi (via Cavour 18), dalle ore 9 alle 13 sarà presentato il progetto ‘EPIC: Un marE PrIvo di plastiCa’, il cui obiettivo principale è quello di promuover ... 🔗9colonne.it

Epic: Arpat capofila del progetto da 5,6 milioni di euro per eliminare la plastica dal mare - Oggi a Firenze viene presentato il progetto finanziato dal Programma Interreg Marittimo Italia-Francia che coinvolge 16 partner francesi e italiani per ripulire il mare utilizzando la tecnologia ... 🔗intoscana.it

