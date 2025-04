Un lavoro non basta allarme dei vertici Acli | ripartire dal salario minimo per aiutare i redditi bassi

Acli-Iref è il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia. Che cosa ci dicono questi numeri. “Sono numeri preoccupanti – spiega Manfredonia - che ci raccontano di occupazioni con stipendi da fame, orari impossibili, contratti al di sotto di ogni minimo di legge. È ancora più preoccupante il fatto che la povertà lavorativa sia interconnessa con questioni generazionali, di genere e territoriali: per ogni uomo con un lavoro povero ci sono 2 donne, mentre le percentuali di incidenza della povertà lavorativa su un ventenne sono di 3,5 volte maggiori rispetto a quelle di un cinquantenne. 🔗 Quotidiano.net - “Un lavoro non basta", allarme dei vertici Acli: ripartire dal salario minimo per aiutare i redditi bassi Roma, 30 aprile 2025 – “Anche questo Primo Maggio non avremo molto da festeggiare purtroppo, perché al di là dei proclami e dei numeri che accompagnano tanta propaganda politica, negli ultimi 10 anni i lavoratori in povertà relativa lavoratori a bassa retribuzione sono aumentati del 55%, passando dal 4,9% al 7,6% sul totale occupazionale.” A dare il senso dei numeri della ricerca-Iref è il presidente nazionale delle, Emiliano Manfredonia. Che cosa ci dicono questi numeri. “Sono numeri preoccupanti – spiega Manfredonia - che ci raccontano di occupazioni con stipendi da fame, orari impossibili, contratti al di sotto di ognidi legge. È ancora più preoccupante il fatto che la povertà lavorativa sia interconnessa con questioni generazionali, di genere e territoriali: per ogni uomo con unpovero ci sono 2 donne, mentre le percentuali di incidenza della povertà lavorativa su un ventenne sono di 3,5 volte maggiori rispetto a quelle di un cinquantenne. 🔗 Quotidiano.net

