Un gelato per Papa Francesco | il gusto “Franciscus” in onore di Bergoglio è il più scelto dai pellegrini

Un gusto di gelato per Papa Francesco: questa l'idea di una gelateria di Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro. Si chiama Franciscus ed è il più scelto dai pellegrini.

Un gelato per Papa Francesco: ecco il nuovo gusto “Franciscus” in onore di Bergoglio - Un gusto di gelato per Papa Francesco: questa l'idea di una gelateria di Borgo Pio, a pochi passi da San Pietro. Si chiama Franciscus ed è il più scelto dai pellegrini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sebastian Padrón, il gelataio di Papa Francesco: «Il suo gusto preferito è il “dulce de leche”, ecco come ci siamo conosciuti» - C’erano anche Sebastian Padrón e la moglie Silvia tra le centinaia di persone che la scorsa domenica si trovavano in piazza San Pietro per ascoltare l’Angelus e pregare per la guarigione di Papa Francesco, ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per una grave infezione delle vie respiratorie. La famiglia Padròn gestisce l’omonima gelateria artigianale in via Gregorio VII, a Roma, a due passi dal Vaticano. 🔗open.online

A Borgo Pio il gelato del Papa, lunga fila per il gusto “Franciscus” - La gelateria Del Monte presa d’assalto dai pellegrini curiosi per il cono a base cinque cereali intitolato a Bergoglio ... 🔗roma.repubblica.it

