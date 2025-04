Un film sulla storia di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone | nelle sale dal 15 maggio

nelle sale italiane il 15 maggio, distribuito da Adler Entertainment, il film "Francesca e Giovanni", diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che racconta la storia d'amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone uniti nel coraggio e nella lotta alla mafia fino alla strage di Capaci.

“Francesca e Giovanni” arriva il film dedicato ai magistrati Morvillo e Falcone. - La storia d’amore fra Giovanni Falcone e Franesca Morvillo diventerà un film. La pellicola, diretta da Simona Izzo e Richy Tognazzi, arriverà nelle sale il 15 maggio. La lotta alla mafia è un qualcosa che fa parte del tessuto sociale italiano. In una società divisa fra il bene e il male, il lavoro e l’impegno [...] 🔗mondouomo.it

Un Film Minecraft contiene l’easter egg più commovente della storia (preparate i fazzoletti) - Un film che si presenta come una colorata commedia per famiglie riesce a stupire il pubblico con uno dei momenti più toccanti mai visti in un adattamento cinematografico di un videogioco. Un Film Minecraft, con protagonisti Jack Black e Jason Momoa, inserisce un tributo sincero e silenziosamente struggente a una figura leggendaria della community del gioco: Technoblade. Non tutti lo coglieranno, ma per chi sa, quel momento vale più di mille parole. 🔗screenworld.it

Whitney – Una voce diventata leggenda, la storia vera dietro il film - Whitney – Una voce diventata leggenda, la storia vera dietro il film Whitney – Una voce diventata leggenda (qui la recensione) è basato sulla storia vera della vita e della carriera dell’iconica cantante. Whitney Houston, soprannominata “The Voice”, è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, avendo battuto record e venduto più di 200 milioni di dischi in tutto il mondo nel corso della sua carriera. 🔗cinefilos.it

Esce il film dedicato a Morvillo. Francesca e Giovanni - Sta per uscire al cinema Francesca e Giovanni, il film dedicato alla storia d'amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone. 🔗msn.com

Francesca e Giovanni: il trailer del film sulla straordinaria storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone - Il 15 maggio arriva nelle sale Francesca e Giovanni, film che racconta la storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone ... 🔗cinematographe.it

"Francesca e Giovanni" una storia d'amore oltre la mafia: il trailer e quando esce il film - A Palermo i due rimarranno uniti fino agli ultimi istanti, stretti in un sentimento che non si sgretola, nemmeno sotto minaccia. Nemmeno davanti alla paura ... 🔗balarm.it