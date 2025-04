Un film Minecraft | Jack Black da record il suo brano Steve' s Lava Chicken entra nella classifica Top 100

Steve's Lava Chicken di Jack Black presente in Un film Minecraft è diventato il brano più corto di sempre ad entrare nella prestigiosa classifica Billboard Hot 100. La canzone dura appena 34 secondi e ha debuttato alla posizione numero 78 della Hot 100, raggiungendo anche il decimo posto nella classifica Hot Rock Songs. Secondo i dati raccolti da Luminate, la canzone ha totalizzato 7 milioni di stream soltanto negli Stati Uniti, tra il 18 e il 24 aprile. La storia di Jack Black nella musica e il nuovo successo Jack Black è da anni membro del duo comico-rock .

