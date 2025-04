Un esperimento riuscito di reddito di base in Germania

Cosa succede nella vita delle persone se gli si offre un reddito di base per alcuni anni senza condizioni? Lo studio di un istituto di ricerca tedesco ha presentato risultati molto interessanti e utili per i governi e le istituzioni.

Prendere lo stipendio anche senza lavorare: com’è andato l’esperimento sul reddito di base in Germania - In Germania una no profit ha provato a dare a 122 persone, per tre anni, una paga da 1.200 euro al mese a prescindere da quello che facevano, come li usavano e quanti soldi prendevano lavorando. Il risultato suggerisce che, anche con un reddito di base, le persone continuano a lavorare o studiare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Manovra finanziaria, approvato li maxi-emendamento: ecco gli aumenti delle tasse regionali in base al reddito. Invariato il bollo - Dopo un mese difficile e una vera battaglia politica (tra maggioranza e opposizione) alla fine è passata con i voti della maggioranza la manovra finanziaria che porterà un aumento delle tasse da qui ai prossimi 5 anni ad imprese e famiglie. Un atto considerato fondamentale per sostenere i costi... 🔗perugiatoday.it

L'Istituto ha aggiornato gli importi degli Anf e i limiti di reddito in base alle fasce e alle categorie dei beneficiari, con criteri mirati per supportare diverse tipologie di lavoratori - Gli assegni familiari, nel panorama degli aiuti economici, rappresentano un sostegno importante per molte famiglie, Per tutte loro, è importante sapere che, l’Inps ha aggiornato gli importi e le modalità di erogazione per il 2025, tenendo conto della rivalutazione del costo della vita. Le modifiche interessano, anche, specifici gruppi di persone che non sono coperti dalla normativa sull’Anf, l’assegno per il nucleo familiare. 🔗iodonna.it

