Un documentario dedicato a Nino Rota | le riprese a Bari e in Puglia

Prenderanno il via lunedì 5 maggio, a Bari e in Puglia, le riprese di 'Nino', documentario scritto e diretto dal regista e sceneggiatore barese Walter Fasano, dedicato al compositore Nino Rota. Annunciata anche, per martedì 13 maggio, una conferenza stampa sul set, nel foyer dell'Auditorium "Nino Rota".

Nino Rota: l'autore delle musiche di Fellini e de Il padrino al centro di un documentario - Walter Fasano realizzerà un ritratto del musicista autore di brani immortali che ha collaborato con Coppola, Visconti, Monicelli e Fellini. Le musiche per cinema di Nino Rota sono immortali. Adesso anche la sua figura avrà un film a lui dedicato, firmato da Walter Fasano. Il collaboratore di Luca Guadagnino si prepara a realizzare Nino, documentario incentrato sulla carriera del compositore italiano premio Oscar, autore delle musiche di capolavori quali La Dolce Vita, Il Gattopardo e Il Padrino. 🔗movieplayer.it

Il suono dei sogni. Le note di Nino Rota per i film di Fellini - Nella rassegna “Intersezioni” l’Orchestra Sinfonica di Milano mette in dialogo la musica con altre arti: domani all’Auditorium di Milano, alle 18, abbiamo “Realtà della visione. Prodigi musicali nel cinema di Fellini”, una lezione-concerto con Gianni Canova, critico cinematografico, ed Emilio Sala, musicologo, accompagnati dall’orchestra diretta da Andrea Oddone. Il cinema di Federico Fellini non avrebbe il potere dell’incanto senza le colonne sonore composte da Nino Rota, dalle fanfare trascinanti de “Lo sceicco bianco“ alle melodie malinconiche de “I Vitelloni“ fino alla pulsante ondosità ... 🔗ilgiorno.it

Pino, fuori il trailer del documentario dedicato a Pino Daniele - Online il trailer di Pino, il documentario dedicato a Pino Daniele diretto da Francesco Lettieri, al cinema per tre giorni Da oggi, venerdì 14 marzo, è online il trailer di Pino, il documentario dedicato a Pino Daniele diretto da Francesco Lettieri, prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film e distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e Tim Vision, che avvierà al cinema con un evento speciale solo il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile. 🔗.com

