Un campione per amico | in piazza Cavalli Panatta Graziani Lucchetta e Castrogiovanni

campione per amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il 14esimo anno. 🔗 Ilpiacenza.it - "Un campione per amico": in piazza Cavalli Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni "Banca Generali Unper", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano, Andrea, Ciccioe Martín Leandro, in collaborazione, per il 14esimo anno. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Cedono alcune lastre della pavimentazione di piazza Cavalli - Alcuni piacentini hanno notato, lunedì 24 febbraio, il cedimento di alcune lastre della pavimentazione di piazza Cavalli. Tanto che il Comune è stato costretto a segnalare, con il nastro adesivo il problema per evitare inciampi da parte dei passanti. Non è la prima situazione di insofferenza... 🔗ilpiacenza.it

"La volontà di fare insieme", screening medici in piazza Cavalli - Domenica 13 aprile in piazza Cavalli in programma il Lions Day. A presentare l'iniziativa sono intervenuti, accanto all'assessora Nicoletta Corvi, Maria Teresa Zambelli come referente dell'iniziativa, Donatella Bongiorni, presidente dei Lions Club Zona B, Marta Consonni in rappresentanza del... 🔗ilpiacenza.it

"Grazie per il giro in piazza". La frase all'infermiere amico - Strappetti lo salvò consigliandogli l'intervento al colon. E domenica lo ha "autorizzato" all'ultimo bagno di folla 🔗ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un campione per amico: in piazza Cavalli Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni; La ricetta di Paolo Paini: cavalli giovani e italiani; Parata di campioni a Lecco: Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni spiegano lo sport agli alunni; Al via il Festival del Pensare Contemporaneo: in piazza Cavalli sfilata di artisti tra Arisa e Dargen D’Amico. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Un campione per amico", in Piazza Bra i campioni dello sport - In 24 anni di attività l’iniziativa “Un campione per amico” ha raggiunto nelle piazze italiane più di 10.000 bambini ogni anno. 500 anche a Verona in piazza Bra. Scopo: svolgere attività ... 🔗rainews.it

“Un campione per amico“. A lezione 500 ragazzi - L’iniziativa, "Un campione per amico", alla sua 23^ edizione, patrocinata da Coni e ministero di Sport e Giovani, è stata infatti sponsorizzata dai vertici di Banca Generali, guidati dall’ad ... 🔗msn.com