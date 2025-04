Un bambino di 8 anni è caduto in un lucernario mentre andava a scuola | è in gravi condizioni

bambino di 8 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo essere precipitato in un lucernario mentre questa mattina stava andando a scuola. L'episodio è avvenuto verso le ore 7,30 nelle vicinanze della scuola elementare di Cermes nei pressi di Merano: lo scolaro è caduto da un'altezza di 4 metri. Inizialmente trasportato in ambulanza all'ospedale di Merano, successivamente è stato disposto il trasferimento a Bolzano. Sul posto i carabinieri. 🔗 Agi.it - Un bambino di 8 anni è caduto in un lucernario mentre andava a scuola: è in gravi condizioni AGI - Undi 8è ricoverato innel reparto di rianimazione dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dopo essere precipitato in unquesta mattina stava andando a. L'episodio è avvenuto verso le ore 7,30 nelle vicinanze dellaelementare di Cermes nei pressi di Merano: lo scolaro èda un'altezza di 4 metri. Inizialmente trasportato in ambulanza all'ospedale di Merano, successivamente è stato disposto il trasferimento a Bolzano. Sul posto i carabinieri. 🔗 Agi.it

