Un altro giornalista di Fanpage spiato Fratoianni | “Inquietante Meloni smetta di far finta di nulla”

altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, è stato spiato. "Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia", ha commentato Nicola Fraoianni di Avs. "A chi dà fastidio il giornalismo d’inchiesta? A chi dà fastidio la redazione di Fanpage?" 🔗 Dopo il direttore Francesco Cancellato, undi.it, Ciro Pellegrino, è stato. "Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia", ha commentato Nicola Fraoianni di Avs. "A chi dà fastidio il giornalismo d’inchiesta? A chi dà fastidio la redazione di?" 🔗 Fanpage.it

Sono il secondo giornalista di Fanpage ad essere stato spiato: e ancora non so da chi né perché - Apple ha rilevato un attacco spyware mercenario mirato contro il mio iPhone. Sono il secondo giornalista di Fanpage che in pochi mesi ha scoperto di essere stato spiato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Io spiato con il trojan Paragon nel silenzio del governo e dell’Agenzia per la Cybersecurity”. Parla il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato - Partiamo dallo scorso 31 Gennaio quando whatsapp ti informa dell’interruzione avvenuta a dicembre, solo un mese prima dunque, delle attività di una società di spyware che hanno attaccato il tuo dispositivo. Che impatto ha avuto questa vicenda sulla tua vita? “Sto cercando di operare una sorta di astrazione dal mio caso, quasi come se non fosse accaduto a me, in modo da ricondurre il tutto alla sua dimensione macroscopica e oggettiva salvaguardando l’approccio giornalistico. 🔗lanotiziagiornale.it

Marcell Jacobs spiato? Un altro testimone accusa il fratello di Filippo Tortu - Milano, 17 febbraio 2025 – Spy Story – vera o presunta – dello sprint azzurro: spunta un altro testimone. Oltre alle dichiarazioni messe a verbale di Carmine Gallo, l'ex ispettore di polizia a capo, secondo l'accusa, del presunto gruppo di cyber-spie di Equalize, c'è un'altra persona, sentita in veste di testimone dagli investigatori che stanno lavorando su questa complicata storia di (ipotetici) spie e spiati, che avrebbe individuato in Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo e lui stesso ex sprinter di discreto livello, il presunto mandante dello spionaggio ai danni del due volte ... 🔗ilgiorno.it

Un altro giornalista di Fanpage spiato, Fratoianni: “Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla” - Dopo il direttore Francesco Cancellato, un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, è stato spiato. “Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia”, ha commentato Nicola ... 🔗fanpage.it

Attacco sul cellulare di un altro giornalista di Fanpage, Ruotolo (Pd): “Zero risposte dal governo Meloni” - Dopo la denuncia del giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino, vittima di un attacco da parte di uno spyware mercenario ancora ignoto, che ha messo sotto ... 🔗fanpage.it

La denuncia di Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage: 'Sono il secondo reporter spiato' - Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore della testata, Francesco Cancellato, non è stato Meta ad avvisare ... 🔗ansa.it