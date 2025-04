Un algoritmo per riconoscere il greenwashing

Un algoritmo addestrato per riconoscere il greenwashing e le sue sfumature nella comunicazione d'impresa. Ne parla il professore Massimiliano Bonacchi dell'Università di Bolzano, ospite di Focus ESG, format tv dell'Italpress.

