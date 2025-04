Un addetto al magazzino

addettoa magazzino,1 postoSede di lavoro: Milano(zona Mecenate). Codice offerta Afolmet: 93232Contratto: tempo determinato, full time 40 ore. La risorsa, per azienda trasformazione prodotti ittici, si occuperà di movimentazione merce (transpallet),gestionecontrollo DDT, ordini e consegne.Retribuzione: 1400 euro.Per info: Afolmet.it

Addetto magazzino. Patente muletto - Addetto/a magazzino, 1 posto Sede di lavoro: Cinisello Balsamo. Codice offerta Afolmet: 92502. Contratto: tempo determinato, full time 39 ore. La risorsa opererà nel magazzino di un’azienda commercializzatrice di materiale elettrotecnico. Richiesto possesso patentino carrello elevatore. Ral 22mila euro + ticket. Per info: Afolmet.it 🔗ilgiorno.it

Addetto al magazzino. Supporto tecnico IT - Addetto/a magazzino, 1 posto Sede di lavoro: Paderno Dugnano. Codice offerta Afolmet: 90910. Contratto: determinato scopo indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per società produttrice di macchine ed accessori per il trattamento superfici, si occuperà di: controllo giacenze, coordinandosi con l’ufficio acquisti; ricezione merci e verifica documentazione; stoccaggio merci; preparazione carrelli per operazioni di montaggio in produzione; registrazione informatica movimenti di magazzino. 🔗ilgiorno.it

Un commando assalta con una ruspa un magazzino nel Milanese: spari e auto in fiamme - Oggi, mercoledì 9 aprile, un commando di almeno 8 persone ha posizionato e incendiato tre auto rubate in mezzo alla strada come diversivo mentre cercava di entrare con una ruspa all’interno di un magazzino a San Giuliano Milanese. Sul caso stanno indagando i carabinieri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

ADDETTO/A AL MAGAZZINO AMAZON - COLLEFERRO (RM) - Gli operatori di magazzino costituiscono il cuore dell'azienda, sono gli artefici del suo successo ed operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e ... 🔗romatoday.it

Addetto magazzino - Orienta SpA, filiale di Torino, ricerca per importante azienda cliente degli addetti al magazzino da inserire nel reparto logistico. La risorsa si occuperà di carico e scarico manuale della merce. 🔗torinotoday.it

