Ultime ore a Pompei cronaca di un tentativo di salvezza

Pompei e dei suoi ultimi istanti prima della fine.È la scena che si è palesata con il recente scavo della casa di Elle e Frisso lungo via del Vesuvio, e che restituisce la cronaca dei tentativi degli abitanti della dimora per salvarsi dall' eruzione in corso.Gli approfondimenti scientifici su questo recente scavo sono stati pubblicati oggi sull'E-Journal degli scavi di Pompei https:Pompeiisites.orge-journal-degli-scavi-di-Pompei La casa di Elle e Frisso, dal nome del quadro mitologico rinvenuto in uno degli ambienti, è ubicata vicino alla Casa di Leda e il cigno, già documentata nel 2018.

