Ultimatum di Bessent sulle tasse digitali Ue The Donald intanto mette in riga Bezos

Il ministro come Henry Kissinger: «In Europa non so chi chiamare». Lite con Amazon sui dazi. Ma arriva lo sconto tariffe auto. In Europa, il Parlamento magiaro approva la proposta di Viktor Orbán contro il tribunale «politicizzato», che vuole processare Benjamin Netanyahu. Plauso di Matteo Salvini. Antonio Tajani lo bacchetta: «L'Italia resta».

Scott Bessent critica le tasse digitali di Francia e Italia e discute i dazi con l'Asia - "Sono più concentrato sulle trattative con l'Asia" ma per quelle con l'Ue "posso rifarmi alle dichiarazioni di Henry Kissinger, ovvero chi chiamo? Alcuni paesi europei", come la Francia e l'Italia, "hanno imposto ingiuste tasse sui servizi digitali per i nostri internet provider. Altri paesi non le hanno. Vogliamo veder queste tasse ingiuste rimosse". Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. 🔗quotidiano.net

Dazi, Casa Bianca contro Amazon: "Mostrare il costo delle tariffe è un atto ostile" | Bessent (Tesoro): "Vogliamo che l'Ue tolga le tasse digitali" - Washington starebbe pensando a un alleggerimento dei dazi sulle auto. Trump: "Governo Stati Uniti e il mondo, nessuno può fermarmi" 🔗tgcom24.mediaset.it

Bessent, vogliamo vedere le tasse digitali rimosse nell'Ue - "Sono più concentrato sulle trattative con l'Asia" ma per quelle con l'Ue "posso rifarmi alle dichiarazioni di Henry Kissinger, ovvero chi chiamo? Alcuni paesi europei", come la Francia e l'Italia, "h ... 🔗msn.com

Tasse digitali alle Big Tech, Trump minaccia dazi - Donald Trump ha firmato un memorandum per chiedere al Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti di valutare tutte le misure, dazi inclusi, come ritorsione alle tasse digitali imposte alle ... 🔗msn.com