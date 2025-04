UIL Scuola Rua potrà affiancare le RSU nelle fasi di informazione e confronto D’Aprile UIL | Siamo punto di riferimento sicuro e affidabile

nelle fasi di informazione e confronto, dai nostri dirigenti sindacali la cui professionalità ed esperienza, saranno al servizio della trasparenza e della tutela dei diritti”. Le parole del Segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, segnano la strada del sindacato.L'articolo UIL Scuola Rua potrà affiancare le RSU nelle fasi di informazione e confronto. D’Aprile (UIL): “Siamo punto di riferimento sicuro e affidabile” . 🔗 “Alla luce dei risultati delle recenti elezioni che ci vedono in crescita per la settima volta consecutiva le nostre neoelette RSU potranno lavorare con serenità e determinazione, sapendo di poter essere affiancate,di, dai nostri dirigenti sindacali la cui professionalità ed esperienza, saranno al servizio della trasparenza e della tutela dei diritti”. Le parole del Segretario generale della UILRua, Giuseppe D'Aprile, segnano la strada del sindacato.L'articolo UILRuale RSUdi(UIL): “di” . 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aumenta la precarietà tra il personale ATA: in 8 anni persi 11 mila posti stabili. L’allarme della Uil Scuola Rua Marche - Negli ultimi 8 anni, il numero di precari tra il personale ATA nelle Marche è più che triplicato, con un impatto diretto sull’efficienza dei servizi scolastici. A denunciarlo è la Uil Scuola Rua Marche, che ha analizzato i dati sulle assunzioni dal 2016 al 2024. L'articolo Aumenta la precarietà tra il personale ATA: in 8 anni persi 11 mila posti stabili. L’allarme della Uil Scuola Rua Marche sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie interne di istituto: modelli, punteggi e risposte ai quesiti. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 20 marzo alle 14:30 - Il nuovo CCNI sulla mobilità, valido fino al 2028, presenta delle novità anche per le graduatorie interne di istituto, in cui vengono inseriti annualmente i docenti di ruolo dell’istituzione scolastica interessata, ai fini dell’individuazione dell’eventuale docente perdente posto in caso di contrazione dell’organico per l’anno successivo. L'articolo Graduatorie interne di istituto: modelli, punteggi e risposte ai quesiti. 🔗orizzontescuola.it

D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Abbiamo i docenti migliori d’Europa, ma dobbiamo valorizzarli sia socialmente che economicamente” - Un confronto diretto tra mondo della scuola e rappresentanti sindacali ha animato l'aula magna dell'I.M. - Licei T.Campanella di Belvedere Marittimo. L'articolo D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Abbiamo i docenti migliori d’Europa, ma dobbiamo valorizzarli sia socialmente che economicamente” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

UIL Scuola Rua potrà affiancare le RSU nelle fasi di informazione e confronto. D'Aprile (UIL): Siamo punto di riferimento sicuro e affidabile; Ronzoni: “Corte d’appello conferma diritto della Uil Scuola Rua a partecipazione”; Mobilità 2025, ecco chi può presentare domanda [piattaforma online]; Prerogative sindacali: la UIL Scuola RUA può partecipare all'informazione e al confronto; esclusa invece dalla contrattazione collettiva. 🔗Cosa riportano altre fonti