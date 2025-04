UIL Scuola Rua | confermati dalla Corte di Appello di Roma i diritti sindacali il comunicato

Corte di Appello di Roma ha respinto la sospensiva contro la sentenza che riconosce i diritti sindacali della UIL Scuola Rua, sancendo un importante risultato per il comparto istruzione. La decisione consente al sindacato di proseguire nella tutela dei lavoratori, riaffermando il proprio ruolo centrale all’interno del sistema scolastico nazionale. La decisione della Corte . UIL Scuola Rua: confermati dalla Corte di Appello di Roma i diritti sindacali, il comunicato Scuolalink. 🔗 Ladidiha respinto la sospensiva contro la sentenza che riconosce idella UILRua, sancendo un importante risultato per il comparto istruzione. La decisione consente al sindacato di proseguire nella tutela dei lavoratori, riaffermando il proprio ruolo centrale all’interno del sistema scolastico nazionale. La decisione della. UILRua:didi, illink. 🔗 Scuolalink.it

