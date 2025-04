Ue von der Leyen continua la guerra alla Russia e si inventa i sondaggi | I cittadini in gran parte a favore del riarmo estrema sinistra ed estrema destra non sono per la pace ma filo-Putin

Leyen ha sostanzialmente rivendicato il suo piano di riarmo da 800 miliardi di euro, attaccando anche i cosiddetti pacifisti, che altro non vogliono che la fine della guerra Ursula von der Leyen continua la guerra alla Russia e si inventa i sondaggi: la presidente della Commissione Ue 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Ue, von der Leyen continua la guerra alla Russia e si inventa i sondaggi: "I cittadini in gran parte a favore del riarmo, estrema sinistra ed estrema destra non sono per la pace ma filo-Putin" Von derha sostanzialmente rivendicato il suo piano dida 800 miliardi di euro, attaccando anche i cosiddetti pacifisti, che altro non vogliono che la fine dellaUrsula von derlae si: la presidente della Commissione Ue 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Ursula von der Leyen: Solo una Ue forte può garantire la pace in Europa - "I cittadini dell'Unione sono in grandissima parte favorevoli" alla spinta per una difesa dell'Europa. "Ma l'estrema sinistra e l'estrema destra si sono sempre opposte a questa idea. E ora di nuovo, dalle frange, alcuni cercano di boicottare questo risveglio europeo. Dicono che la Russia non è una minaccia e che l'Europa non è la risposta. Voglio essere chiara. Solo una Ue forte può proteggere la pace nel nostro continente. 🔗quotidiano.net

Auto elettriche, le multe Ue avvantaggiano la Cina? Von der Leyen nel mirino dei produttori - L’Unione europea si spacca sull’automotive, vale a dire il primo settore manifatturiero che rappresenta circa il 7% del Pil comunitario, dando lavoro a circa 13 milioni di persone, direttamente o indirettamente. Mercoledì 5 marzo arriverà il piano Ue per l’automotive e nell’attesa la tensione delle parti interessate ha raggiunto le stelle. Il piano automotive dell’Europa unita Da un lato c’è la Commissione europea che continua a spingere sulle auto a batteria, lavorando a un nuovo piano per incentivare l’adozione di auto elettriche e rafforzare la produzione di batterie in Europa. 🔗quifinanza.it

Giorgetti frena il piano di riarmo Ue di von der Leyen: no al debito da 800 miliardi - Giancarlo Giorgetti frena il piano di riarmo Ue. In collegamento con il convegno annuale del dipartimento economia della Lega, il ministro dell’Economia ha commentato la presentazione del programma da 800 miliardi di euro annunciato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Una reazione, quella di quest’ultima, scaturita dalle scelte di Trump riguardo l’Ucraina e le intenzioni sulla Nato. 🔗quifinanza.it

La Commissione Ue sottolinea: "Von der Leyen sostiene appieno il Green Deal" - "Posso qui confermare che la presidente Ursula von der Leyen sostiene pienamente il Green deal, che è stato una delle sue iniziative principali fin dal suo primo mandato". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Portavoce Ue, 'von der Leyen sostiene appieno Green Deal' - "Posso qui confermare che la presidente Ursula von der Leyen sostiene pienamente il Green deal, che è stato una delle sue iniziative principali fin dal suo primo mandato". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Ursula von der Leyen: Solo una Ue forte può garantire la pace in Europa - La presidente della Commissione Ue sottolinea l'importanza di una difesa comune contro la minaccia russa e l'integrazione dell'Ucraina. 🔗quotidiano.net