UE | Monitoriamo le condizioni dei migranti nei Cpr italiani

Imolaoggi.it - UE: “Monitoriamo le condizioni dei migranti nei Cpr italiani” Lo spiega il commissario Brunner rispondendo ad un'interrogazione alla Commissione Ue presentata da Avs, M5s e Pd 🔗 Imolaoggi.it

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri" - Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

Ue: Impegno per Parità di Condizioni nel Commercio Libero ed Equo - "Ci opponiamo a barriere ingiustificate al commercio libero ed equo. Restiamo pienamente impegnati a garantire parità di condizioni. Metteremo in atto sempre le misure necessarie per proteggere i nostri interessi economici". "Rimaniamo impegnati in un dialogo costruttivo con gli Stati Uniti e tutti gli altri nostri partner commerciali". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill in un incontro stampa ribadendo che al momento dagli Usa "siamo di fronte alla minaccia di dazi e non già ad annunci. 🔗quotidiano.net

Spagna, smantellata rete di trafficanti che faceva entrare migranti illegalmente in Ue - Un'organizzazione dedita al traffico di esseri umani, che faceva entrare clandestinamente migranti marocchini in Spagna e in altri Paesi dell'Unione Europea, è stata smantellata nel sud della Spagna e quattro persone sono state arrestate. Le autorità spagnole affermano che l’organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare in Spagna e li faceva volare fino in Romania. Una volta in Romania, i migranti viaggiavano via terra verso la Spagna, attraversando altri Paesi dell’UE a bordo di camion o furgoni. 🔗tgcom24.mediaset.it

Brunner: "Monitoriamo le condizioni di detenzione dei migranti nei centri per i rimpatrio italiani" - "La Commissione Ue ha preso atto della relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa" e ne ha discusso con l'Italia nel contesto "del gruppo di lavoro dedicato ... 🔗ansa.it

La lista Ue dei “paesi di origine sicuri” per i rimpatri, che significa e cosa cambia per i migranti - “Le nazioni sulla lista saranno sottoposte a revisione regolare, si tratta di un processo dinamico”, ha sottolineato un funzionario europeo. Che ha aggiunto: “Peraltro non vuol dire che i Paesi non ... 🔗blitzquotidiano.it

Gli attraversamenti irregolari di migranti verso l'Ue sono calati drasticamente su tutte le rotte - I dati di Frontex per il primo trimestre del 2025 registrano un calo di quasi un terzo su tutte le principali rotte migratorie. Ecco perché il numero di tentativi di oltrepassare le frontiere europee ... 🔗msn.com