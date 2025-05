Ue investe 910 milioni di euro per potenziare la difesa europea

L’Ue investe 910 milioni per potenziare la difesa europea: per la prima volta bandi aperti anche alle aziende ucraine - Non sono certo gli 800 miliardi di euro di investimenti annunciati da Ursula von der Leyen, ma la strategia di riarmo delineata da Bruxelles si arricchisce di un altro tassello. La Commissione europea ha annunciato un investimento da 910 milioni di euro nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed). L’obiettivo, si legge nella nota diramata dall’esecutivo Ue, è creare un’industria della difesa forte e innovativa in Europa, colmando alcune lacune, come la mobilità delle forze armate e la difesa con droni. 🔗open.online

Ue investe 910 milioni di euro per potenziare la difesa europea - La Commissione Europea investirà 910 milioni di euro per potenziare e innovare la difesa. Servizio di Raffaella Frullone. The post Ue investe 910 milioni di euro per potenziare la difesa europea first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Ue, annunciato l’investimento di 910 milioni di euro per la difesa - La Commissione europea ha annunciato un investimento pari a 910 milioni di euro nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa, con l’obiettivo di rafforzare un’industria della difesa competitiva e innovativa all’interno dell’Unione. Secondo quanto annunciato dalla Fed i fondi «sono destinati a superare carenze strategiche, tra cui la mobilità militare e la difesa tramite droni, attraverso il sostegno a iniziative congiunte tra il mondo della ricerca e le imprese europee». 🔗lettera43.it

Armi, l'Ue investe 910 milioni: droni e sistemi di difesa aerea e missilistica per «difendere i nostri cittadini e supportare Kiev» - La Commissione europea investe 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per ... 🔗msn.com

Ue, la Commissione investe 910 milioni per rafforzare la difesa europea. Anche l’Ucraina fa parte del progetto - Le risorse stanziate da Bruxelles rientrano nel Fondo Europeo per la Difesa (Edf). Il denaro confluirà in 62 progetti selezionati. Il peso delle pmi: riceveranno più del 27% dei finanziamenti ... 🔗msn.com

L'Ue investe 910 milioni per potenziare la difesa europea - La Commissione europea investe 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione ... dell'Ufficio per l'innovazione della difesa dell'Ue a Kiev per promuovere legami più stretti e integrare ... 🔗ansa.it