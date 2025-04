Ue annunciato l’investimento di 910 milioni di euro per la difesa

europea ha annunciato un investimento pari a 910 milioni di euro nell’ambito dell’edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa, con l’obiettivo di rafforzare un’industria della difesa competitiva e innovativa all’interno dell’Unione. Secondo quanto annunciato dalla Fed i fondi «sono destinati a superare carenze strategiche, tra cui la mobilità militare e la difesa tramite droni, attraverso il sostegno a iniziative congiunte tra il mondo della ricerca e le imprese europee». Per la prima volta, anche il settore industriale della difesa ucraino potrà partecipare ai progetti finanziati dal Fed, grazie all’attività dell’Ufficio per l’innovazione della difesa dell’Ue a Kyiv, che punta a consolidare cooperazione e l’integrazione dell’Ucraina nella rete produttiva europea della difesa. 🔗 Lettera43.it - Ue, annunciato l’investimento di 910 milioni di euro per la difesa La Commissionepea haun investimento pari a 910dinell’ambito dell’edizione 2024 del Fondopeo per la, con l’obiettivo di rafforzare un’industria dellacompetitiva e innovativa all’interno dell’Unione. Secondo quantodalla Fed i fondi «sono destinati a superare carenze strategiche, tra cui la mobilità militare e latramite droni, attraverso il sostegno a iniziative congiunte tra il mondo della ricerca e le impresepee». Per la prima volta, anche il settore industriale dellaucraino potrà partecipare ai progetti finanziati dal Fed, grazie all’attività dell’Ufficio per l’innovazione delladell’Ue a Kyiv, che punta a consolidare cooperazione e l’integrazione dell’Ucraina nella rete produttivapea della. 🔗 Lettera43.it

