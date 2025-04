Ue 12 paesi chiedono deroga Patto

Sono dodici i paesi Ue che hanno chiesto alla Commissione di attivare le deroghe sui vincoli del Patto di Stabilità con la clausola nazionale di salvaguardia per aumentare le spese nella difesa. Si tratta di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo Slovacchia e Slovenia. L'Esecutivo Ue aveva chiesto le domande entro il 30.04 e ne attende ulteriori "in una fase successiva", poiché diversi stati hanno espresso interesse.

Ue: 47 progetti strategici adottati per potenziare le materie prime in Italia e altri 12 Paesi - La Commissione Ue ha adottato un elenco di 47 progetti strategici di 13 Paesi, Italia inclusa, per potenziare le capacità nazionali sulle materie prime strategiche, rafforzando la filiera Ue e diversificando le fonti di approvvigionamento. E' un'importante pietra miliare nell'attuazione del Critical Raw Material Act, afferma l'esecutivo comunitario in una nota, per garantire che l'estrazione, la lavorazione e il riciclaggio europei di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell'Ue entro il 2030. 🔗quotidiano.net

Dodici Paesi Ue chiedono deroghe al Patto di stabilità per aumentare spese difesa - Sono dodici i Paesi Ue che hanno chiesto alla Commissione di attivare le deroghe sui vincoli del Patto di stabilità con la clausola nazionale di salvaguardia per aumentare le spese nella difesa. Si tratta di Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. L'esecutivo Ue aveva chiesto le domande entro oggi e ne attende ulteriori "in una fase successiva", poiché diversi Stati hanno espresso interesse. 🔗quotidiano.net

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri" - Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

Meloni: 'Grande soddisfazione per la lista Ue dei Paesi sicuri' - "Accolgo con grande soddisfazione la proposta di lista Ue Paesi sicuri di origine presentata dalla Commissione europea e che ricomprende, tra gli altri, anche Bangladesh, Egitto e Tunisia". (ANSA) ... 🔗ansa.it

L’UE punta tutto su questi 5 Paesi per salvarsi - Libero scambio con altri partner e diversificare le relazioni commerciali: questa la ricetta UE contro la minaccia dazi? Perché Bruxelles punta su questi 5 Paesi (o aree geopolitiche) per salvarsi. 🔗money.it