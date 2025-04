Udc infuriato dopo l’esclusione dal vertice | Esiste una nuova maggioranza?

LECCE – L'Udc non ci sta a essere considerato figlio di un dio minore e pone, provocatoriamente, una domanda ad Adriana Poli Bortone: la maggioranza che sostiene la giunta guidata dalla sindaca è ancora quella che ha vinto le elezioni amministrative di giugno?

