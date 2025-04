Ucraina vicino accordo con USA sulle terre rare il premier Shmyhal | Possibile firma entro 24 ore ; Putin | Ci sono francesi che combattono con noi

Ucraina: l’accordo sulle terre rare con gli Usa è vicino - L’intesa sui minerali e le terre rare tra Stati Uniti e Ucraina sta per essere siglata. “Siamo molto vicini al traguardo per chiudere l’accordo e, come il presidente ha detto ieri, darà il benvenuto a Zelensky alla Casa Bianca per la firma o per un visita se Zelensky vuole”, ha affermato la portavoce della Casa […] The post Ucraina: l’accordo sulle terre rare con gli Usa è vicino appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Terre rare, vicino l'accordo Usa-Ucraina. Kiev conferma: "Ok in 24 ore" - Per l'accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere questione di ore. Le delegazioni americana e ucraina starebbero infatti stabilendo gli ultimi dettagli tecnici del documento. A rivelarlo è RBC-Ucraina. Al momento è arrivata solamente la conferma di Kiev. "Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato”, ha detto il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, come riferisce Unian. 🔗iltempo.it

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Terre rare, vicino l'accordo Usa-Ucraina. Kiev conferma: "Ok in 24 ore" - Per l'accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere questione di ore. Le delegazioni americana e ucraina starebbero ... 🔗iltempo.it

Guerra in Ucraina, Kiev: "L'accordo con gli Usa sulle terre rare è vicino". Ma il Ft frena: ci sono ostacoli dell'ultimo minuto - "Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato": l'annuncio del premier ucraino Denys Shmyhal Terre rare, Kiev: intesa con g ... 🔗msn.com

Ucraina, premier: "Spero firma accordo minerali con Usa entro 24 ore" - Ucraina, premier: 'Spero firma accordo minerali con Usa entro 24 ore' 30 aprile 2025 Il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, ha confermato che l'accordo sulle cosiddette terre rare con gli Stat ... 🔗informazione.it