Ucraina Trump | Putin mi rispetta penso che voglia la pace Sognava di prendere tutta l' Ucraina non lo farà

penso che Putin voglia la pace". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista Abc. "Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispetta", ha messo in evidenza Trump. Il consigliere speciale per gli Affari internazionali della Presidenza del Brasile, Celso Amorim, ha detto intanto che i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin parleranno della guerra. 🔗 Feedpress.me - Ucraina, Trump: "Putin mi rispetta, penso che voglia la pace. Sognava di prendere tutta l'Ucraina, non lo farà" chela". Lo ha detto il presidente americano Donaldin un'intervista Abc. "Il suo sogno eratutto il Paese ma non lo. Mi", ha messo in evidenza. Il consigliere speciale per gli Affari internazionali della Presidenza del Brasile, Celso Amorim, ha detto intanto che i presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimirparleranno della guerra. 🔗 Feedpress.me

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra in Ucraina, Trump: "Putin mi rispetta, penso che voglia la pace" | Lavrov: "Tregua di tre giorni significa l'avvio di negoziati diretti" - Il cessate il fuoco sarà dall'8 al 10 maggio. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare". Seul: "Seicento i soldati di Pyongyang morti finora" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ucraina, Trump sente Putin e prende in contropiede Zelensky che risponde sconsolato: “Così Washington si arrende a Mosca” - Dopo giorni di indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump ha confermato, spiazzando tutti, di aver già avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per riallacciare le relazioni diplomatiche in vista dei negoziati di pace per l’Ucraina. Tuttavia, non è chiaro quanti siano stati i contatti tra i due leader: parlando al New York Post, il tycoon, alla domanda diretta se quella fosse stata la prima conversazione con lo zar, ha risposto in modo sibillino che “è meglio non rivelare” questo dettaglio. 🔗lanotiziagiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Putin vuole la pace, mi rispetta”. Zelensky: “Nuove sanzioni a Mosca”; Ucraina, Trump: 'Putin mi rispetta, penso che voglia la pace'; Lavrov: Tregua di tre giorni significa l'avvio negoziati diretti | Usa: Stop a mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev; Trump: «Putin mi rispetta, non prenderà tutta l'Ucraina». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guerra Ucraina, Trump: «Putin mi rispetta, penso voglia la pace». Seul: circa 600 soldati nordcoreani morti combattendo per la Russia - Guerra Ucraina, le notizie in diretta di oggi 30 aprile 2025. Il segretario di Stato americano Rubio ribadisce che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sulla guerra a meno che non ... 🔗leggo.it

Ucraina, Trump: 'Putin mi rispetta, penso che voglia la pace' - (ANSA) - NEW YORK, 29 APR - "Penso che Putin" voglia la pace. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista Abc. "Il suo sogno era prendere tutto il Paese ma non lo farà. Mi rispet ... 🔗msn.com

Trump: "Penso che Putin voglia la pace", Lula da Silva e Putin discuteranno la guerra in Ucraina - Trump afferma che Putin desidera la pace, mentre Lula e Putin si preparano a discutere della guerra in Ucraina. 🔗quotidiano.net