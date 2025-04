Ucraina | Seul 600 soldati nordcoreani morti finora combattendo per russi

Seul (Corea del Sud), 30 apr. (LaPresseAP) – Circa 600 soldati della Corea del Nord sono morti e oltre 4.000 sono rimasti feriti combattendo al fianco dell’esercito russo in Ucraina. È quanto affermato dal Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis) durante una riunione a porte chiuse della commissione parlamentare. A riferire la cifra ai giornalisti è stato il parlamentare Lee Seong Kweun. Lee ha aggiunto che il Nis stima che 2.000 soldati nordcoreani feriti siano stati rimpatriati in Corea del Nord per via aerea o ferroviaria tra gennaio e marzo, mentre i morti sarebbero stati cremati in russia prima che le loro salme fossero rimpatriate. 🔗 Lapresse.it - Ucraina: Seul, 600 soldati nordcoreani morti finora combattendo per russi (Corea del Sud), 30 apr. (LaPresseAP) – Circa 600della Corea del Nord sonoe oltre 4.000 sono rimasti feritial fianco dell’esercito russo in. È quanto affermato dal Servizio di intelligence nazionale sudcoreano (Nis) durante una riunione a porte chiuse della commissione parlamentare. A riferire la cifra ai giornalisti è stato il parlamentare Lee Seong Kweun. Lee ha aggiunto che il Nis stima che 2.000feriti siano stati rimpatriati in Corea del Nord per via aerea o ferroviaria tra gennaio e marzo, mentre isarebbero stati cremati ina prima che le loro salme fossero rimpatriate. 🔗 Lapresse.it

