Ucraina Rubio torna ad ammonire | Senza progressi lasciamo la mediazione

Gli Stati Uniti tornano a minacciare l'abbandono del loro ruolo di mediatori nella guerra; mentre Zelensky torna a chiedere di non "regalare" territori alla Russia, Trump sottolinea che se non fosse stato per il suo intervento Mosca avrebbe preso tutta l'Ucraina. L'articolo Ucraina, Rubio torna ad ammonire: "Senza progressi lasciamo la mediazione" proviene da Il Difforme.

Usa e Russia si muovono sullo scacchiere mentre l’Europa resta a guardare. Rubio: “Ad un certo punto l’Ue si siederà al tavolo per l’Ucraina” - L’avevano annunciato nei giorni scorsi e oggi il vertice c’è stato. Un tavolo preparatorio, un faccia a faccia importante. Il primo per mettere una pietra fondamentale per la costruzione della pace in Ucraina. Usa e Russia si muovono sullo scacchiere mentre l’Europa resta a guardare. Rubio: “Ad un certo punto l’Ue si siederà al tavolo per l’Ucraina” (ANSA FOTO) – Notizie.comUna riunione di certo inusuale che ha lasciato scontente molte delle parti in campo. 🔗notizie.com

Trattative Russia-Ucraina, Marco Rubio in Arabia. Anche Zelensky fa tappa a Riad: «No ad accordi presi senza di noi» - I dialoghi di pace tra Russia e Stati Uniti non sono visti di buon occhio da Kiev. Il timore di essere scavalcati, come l’Unione europea, e di non riuscire a far valere la propria voce è ben viva: «Non possiamo riconoscere nulla o alcun accordo su di noi senza di noi», ha detto il presidente ucraino Volodymy Zelensky. «E non riconosceremo tali accordi». Il riferimento è ovviamente ai colloqui di domani, martedì 18 febbraio, tra il primo incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. 🔗open.online

Rubio, cauto ottimismo su una tregua in Ucraina - Marco Rubio, al termine del G7 Esteri in Canada, ha espresso un "cauto ottimismo" sulle possibilità di una tregua tra Ucraina e Russia. "C'è molto lavoro che resta da fare, ma c'è motivo di essere cautamente ottimisti", ha detto il segretario di Stato americano parlando con i giornalisti. 🔗quotidiano.net

Rubio: "La prossima sarà una settimana cruciale per un accordo sull'Ucraina" - "Siamo vicini, ma non abbastanza", ha sostenuto il segretario di Stato Usa. "Dobbiamo decidere se questa è un'impresa in cui vogliamo continuare a essere coinvolti o se è giunto il momento di concentr ... 🔗msn.com

Ucraina, Rubio: «Settimana decisiva per capire se Mosca e Kiev vogliono la pace». Kursk ancora conteso - Il confronto sull’Ucraina di Russia e Stati Uniti prosegue, ma per Mosca “non può essere reso pubblico, può essere fatto solo in modo discreto”. Colloquio telefonico tra la presidente della Commission ... 🔗ilsole24ore.com

Ucraina, Trump ora vuole stringere: «Penso che Kiev cederà la Crimea. L'incontro con Zelensky? Era l'ufficio più bello del mondo» - L'insofferenza di Trump per le frenate di Putin e il nodo delle richieste europee. Il segretario di Stato Rubio: «Cercheremo di stabilire in fretta se le due parti vogliono veramente la pace». 🔗msn.com