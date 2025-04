Ucraina premier | Spero firma accordo minerali con Usa entro 24 ore

Ucraina, Denys Shmyhal, ha confermato che l’accordo sulle cosiddette terre rare con gli Stati Uniti potrebbe essere firmato entro le prossime 24 ore. “Oggi la vicepremier Yulia Svyrydenko è in viaggio verso Washington. Stiamo già definendo gli ultimi dettagli con i nostri colleghi americani. Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, Spero nelle prossime 24 ore, l’accordo sarà firmato e faremo il primo passo“, ha detto Shmyhal parlando in tv. Il premier ha sottolineato che i dettagli tecnici sono attualmente in fase di definizione ma che tutti i punti fondamentali sono già stati concordati, precisando che sarà necessario firmare anche altri due accordi tecnici, sulla creazione del Fondo di investimento congiunto Usa-Ucraina per la ricostruzione del Paese, connesso all’intesa sui minerali, e sul suo finanziamento. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, premier: “Spero firma accordo minerali con Usa entro 24 ore” Il primo ministro dell’, Denys Shmyhal, ha confermato che l’sulle cosiddette terre rare con gli Stati Uniti potrebbe esseretole prossime 24 ore. “Oggi la viceYulia Svyrydenko è in viaggio verso Washington. Stiamo già definendo gli ultimi dettagli con i nostri colleghi americani. Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro,nelle prossime 24 ore, l’saràto e faremo il primo passo“, ha detto Shmyhal parlando in tv. Ilha sottolineato che i dettagli tecnici sono attualmente in fase di definizione ma che tutti i punti fondamentali sono già stati concordati, precisando che sarà necessariore anche altri due accordi tecnici, sulla creazione del Fondo di investimento congiunto Usa-per la ricostruzione del Paese, connesso all’intesa sui, e sul suo finanziamento. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina: premier Kiev conferma, raggiunto accordo con Usa su minerali - Milano, 26 feb. (LaPresse) – Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha confermato che gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno raggiunto un accordo definitivo sullo sfruttamento delle terre rare in base al quale gli Stati Uniti otterranno le risorse minerarie ucraine in cambio del sostegno militare nella loro guerra contro la Russia. Shmyhal ha aggiunto che l’accordo prevede la creazione di un fondo di investimento congiunto, affermando che contiene una disposizione in cui si afferma che gli Stati Uniti sostengono gli sforzi dell’Ucraina per ottenere garanzie di sicurezza per costruire una pace ... 🔗lapresse.it

Ucraina, Trump: “Presto la firma dell’accordo sulle terre rare” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha affermato che un accordo sui minerali e sulle terre rare con l’Ucraina sarà firmato “molto presto”. Il leader di Washington ha detto ai giornalisti che le linee territoriali e le centrali nucleari sono state discusse nei colloqui sul cessate il fuoco limitato tra Russia e Ucraina in Arabia Saudita, e il tycoon ha detto di credere che entrambe le parti vogliano in ultima analisi che il conflitto si risolva. 🔗lapresse.it

Ucraina, Meloni: "Vittoria di Kiev è sicura ed entrerà nell'Ue, combattiamo per la nostra libertà", così la premier nel 2023, ma l'Italia deve riposizionarsi - VIDEO - Due anni dopo il nostro Paese sembra essere fuori dai giochi così come lo sono per il momento Zelensky e l'Europa Ecco cosa affermava la premier Giorgia Meloni nell'aprile 2023 a proposito della guerra in Ucraina: "Non abbiate paura di scommettere sulla vittoria dell'ucraina e sull'integrazio 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Ucraina, premier: Spero firma accordo minerali con Usa entro 24 ore; Ucraina, premier: Accordo su terre rare entro 24 ore; Il premier Shmyhal: “Ucraina e Stati Uniti a breve firmeranno l’accordo sulle terre rare”; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Premier ucraino: «Accordo con gli Usa sulle terre rare entro 24 ore». Cremlino: «Il nostro dovere è vincere il conflitto». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, premier: "Spero firma accordo minerali con Usa entro 24 ore" - Mosca è pronta ad avviare colloqui diretti con Kiev se il governo ucraino accetterà la proposta del presidente russo Vladimir Putin di una tregua tra l’8 e… Leggi ... 🔗informazione.it

Il premier Shmyhal: “Ucraina e Stati Uniti a breve firmeranno l’accordo sui metalli delle terre rare” - Shmyhal ha aggiunto è prevista la firma di altri due accordi tecnici riguardanti la creazione del fondo e il suo finanziamento ... 🔗notizie.tiscali.it

Guerra in Ucraina, Kiev: "L'accordo con gli Usa sulle terre rare è vicino". Ma il Ft frena: ci sono ostacoli dell'ultimo minuto - "Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato": l'annuncio del premier ... 🔗affaritaliani.it