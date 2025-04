Ucraina premier | Accordo su terre rare entro 24 ore

Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi l’Accordo sulle terre rare. La vice prima ministra Ucraina Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington. È quanto ha appreso Rbc-Ucraina da fonti informate della questione che hanno aggiunto che, al momento, le parti stanno concordando i dettagli tecnici definitivi del documento. Allo stesso tempo il governo ucraino potrebbe approvare oggi anche il testo per un Accordo di cooperazione economica con gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da due alti funzionari ucraini coperti dall’anonimato, l’Ucraina è pronta a firmare lo storico Accordo con gli Usa sulle risorse minerarie oggi a Washington, dove Svyrydenko si trova per il coordinamento finale dei dettagli tecnici. Al momento tuttavia non è chiaro se anche l’amministrazione Trump sia pronta a firmare l’intesa. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, premier: “Accordo su terre rare entro 24 ore” L’e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi l’sulle. La vice prima ministraYulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington. È quanto ha appreso Rbc-da fonti informate della questione che hanno aggiunto che, al momento, le parti stanno concordando i dettagli tecnici definitivi del documento. Allo stesso tempo il governo ucraino potrebbe approvare oggi anche il testo per undi cooperazione economica con gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito da due alti funzionari ucraini coperti dall’anonimato, l’è pronta a firmare lo storicocon gli Usa sulle risorse minerarie oggi a Washington, dove Svyrydenko si trova per il coordinamento finale dei dettagli tecnici. Al momento tuttavia non è chiaro se anche l’amministrazione Trump sia pronta a firmare l’intesa. 🔗 Lapresse.it

