Ucraina passo indietro Usa nella mediazione per la pace

passo indietro nella mediazione per la pace in Ucraina: parole del segretario di stato, Rubio. Sul campo, la battaglia continua.Servizio di Caterina Dall'Olio

Usa, il passo indietro di Musk: «Si ridurrà il mio impegno al Doge, torno a occuparmi di Tesla» - Con il fatturato di Tesla sceso del 9 per cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a 19,33 miliardi di dollari, l’utile netto crollato a 409 milioni, segnando un calo del 71 per cento, Elon Musk ha annunciato un ridimensionamento del suo impegno presso l’ufficio per il contenimento della spesa federale: «Probabilmente il mese prossimo, il tempo che dedico al Doge diminuirà in modo significativo». 🔗lettera43.it

Ucraina, Putin: “Positivi colloqui con Usa a Riad, è stato un primo passo” - (Adnkronos) – Passi avanti nel tentativo di mediazione Usa per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. All'indomani dell'incontro in Arabia Saudita tra i capi della diplomazia russa e americana, il presidente russo Vladimir Putin fa sapere di aver accolto favorevolmente l'incontro di Riad affermando che si tratta di un "primo passo" verso il […] 🔗periodicodaily.com

Marcia indietro degli Usa sull’Ucraina anche all’Onu e al G7 - L’America di Donald Trump ha compiuto una netta inversione di rotta sulla guerra in Ucraina, opponendosi alla definizione della Russia come “Paese aggressore” sia nella dichiarazione del G7 sia in una bozza di risoluzione dell’Onu in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa. Questa svolta segna uno dei piu? clamorosi cambi di posizione della politica estera […] The post Marcia indietro degli Usa sull’Ucraina anche all’Onu e al G7 appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Gli Usa: stop alla mediazione senza proposte concrete. La reporter Roshchyna torturata dai russi - «Siamo ora in un momento in cui entrambe le parti devono presentare proposte concrete su come porre fine a questo conflitto. Come procedere da qui in poi è una decisione che spetta ora al presidente. 🔗lastampa.it

In Ucraina la fretta di Trump è la forza di Putin - Se il presidente Usa non otterrà risultati entro poco tempo potrebbe abbandonare gli sforzi diplomatici. La Russia non aspetta altro e gioca sul bisogno di risultati del presidente e sulla debolezza d ... 🔗informazione.it

