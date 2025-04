Ucraina | media possibile firma oggi di accordo su terre rare con Usa

Ucraina e gli Stati Uniti potrebbero firmare oggi l'accordo sulle terre rare. La vice prima ministra Ucraina Yulia Svyrydenko si trova attualmente a Washington. È quanto ha appreso Rbc-Ucraina da fonti informate della questione che hanno aggiunto che, al momento, le parti stanno concordando i dettagli tecnici definitivi del documento. Allo stesso tempo il governo ucraino potrebbe approvare oggi anche il testo per un accordo di cooperazione economica con gli Stati Uniti.

