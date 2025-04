Ucraina droni russi su Kharkiv | edifici distrutti e incendi

Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, colpita da un massiccio attacco con droni russi. Secondo il Servizio di emergenza statale, l’attacco ha distrutto edifici residenziali, infrastrutture e automobili. Il servizio di emergenza ha anche riferito che sono scoppiati incendi in varie parti della città.Ancora senza esito gli sforzi diplomatici per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina. Putin ha annunciato una tregua di pochi giorni ma ha anche avvertito gli Usa: “Vogliono una soluzione rapida, ma le cause del conflitto sono complesse”, ha dichiarato il presidente russo. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, droni russi su Kharkiv: edifici distrutti e incendi Almeno 45 persone sono rimaste ferite durante la notte a, la seconda città più grande dell’, colpita da un massiccio attacco con. Secondo il Servizio di emergenza statale, l’attacco ha distruttoresidenziali, infrastrutture e automobili. Il servizio di emergenza ha anche riferito che sono scoppiatiin varie parti della città.Ancora senza esito gli sforzi diplomatici per arrivare a un cessate il fuoco in. Putin ha annunciato una tregua di pochi giorni ma ha anche avvertito gli Usa: “Vogliono una soluzione rapida, ma le cause del conflitto sono complesse”, ha dichiarato il presidente russo. 🔗 Lapresse.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Guerra in Ucraina, droni russi su ospedale militare a Kharkiv, due morti. Mosca avanza nel Donbass - Un massiccio raid con droni russi ha colpito nella tarda serata di ieri diversi obiettivi nella seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, causando la morte di due persone e il ferimento di almeno 25, tra cui un’adolescente in gravi condizioni. Presi di mira un ospedale militare, un centro commerciale e complessi residenziali.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, droni russi su Kharkiv: numerosi incendi e almeno due feriti - Martedì sera la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni su Kharkiv, in Ucraina, provocando numerosi incendi e ferendo almeno due persone. Il governatore della città, Oleh Syniehubov, ha dichiarato che il raid ha causato almeno 15 esplosioni. Il Servizio di Emergenza dello Stato ha riferito che le due persone sono rimaste ferite dopo che i droni hanno colpito attività commerciali civili, magazzini, impianti industriali e stazioni di servizio. 🔗lapresse.it

Ucraina, droni russi su Kharkiv: in fiamme auto ed edifici - È di almeno 4 morti e 32 feriti il bilancio di un attacco russo con droni a Kharkiv in Ucraina. Lo ha riferito il sindaco, Ihor Terekhov, citato dai media locali. Un video condiviso dal servizio di emergenza mostra diverse case e auto in fiamme, mentre i vigili del fuoco tentano di evacuare i residenti e spegnere l’incendio. 🔗lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Edifici distrutti e incendi dopo l'attacco con droni russi a Kharkiv, in Ucraina; Ucraina, attacchi russi a Dnipro e Kharkiv. Cremlino: In Ucraina il nostro dovere è vincere”; Mosca: «Possibili colloqui diretti se Kiev accetta tregua di maggio». Truppe nordcoreane: 600 soldati caduti in battaglia; Droni sull'Ucraina, scatta allarme a Kiev: missili russi lanciati su Sumy e Kharkiv. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Edifici distrutti e incendi dopo l'attacco con droni russi a Kharkiv, in Ucraina - (LaPresse) Almeno 45 persone sono rimaste ferite durante la notte a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, colpita da un massiccio attacco con droni russi. Secondo il Servizio di emergenza ... 🔗msn.com

Ucraina, attacco russo nella notte a Kharkiv: il drone esplode davanti all'auto in corsa - Le riprese dalla dashcam di un automobilista di Kharkiv, in Ucraina, mostrano l'esplosione probabilmente causata da un drone durante un attacco russo alla città. L'attacco ha ferito almeno 45 persone, ... 🔗repubblica.it

Ucraina, droni russi su Kharkiv: edifici distrutti e incendi - Almeno 45 persone sono rimaste ferite durante la notte a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, colpita da un massiccio attacco con droni russi. Secondo il Servizio di emergenza statale, l ... 🔗lapresse.it