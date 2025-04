Ucraina attacco russo su Dnipro | un morto e un ferito

morto e un altro è rimasto ferito in seguito a un attacco russo sulla città Ucraina di Dnipro nelle prime ore di mercoledì. Secondo le autorità regionali, la Russia ha utilizzato droni di tipo Shahed durante il massiccio attacco alla città. A seguito del raid, un uomo di 53 anni è rimasto ucciso. Un uomo di 78 anni è invece rimasto ferito e ha ricevuto assistenza medica sul posto. L’attacco ha distrutto una casa e danneggiato altri edifici residenziali. 🔗 Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Dnipro: un morto e un ferito Un uomo èe un altro è rimastoin seguito a unsulla cittàdinelle prime ore di mercoledì. Secondo le autorità regionali, la Russia ha utilizzato droni di tipo Shahed durante il massiccioalla città. A seguito del raid, un uomo di 53 anni è rimasto ucciso. Un uomo di 78 anni è invece rimastoe ha ricevuto assistenza medica sul posto. L’ha distrutto una casa e danneggiato altri edifici residenziali. 🔗 Lapresse.it

Ucraina,Dnipro: attacco russo con droni - 23.03 La città di Dnipropetrovsk è stata colpita da un attacco di droni russi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare dell'omonima regione ucraina, Sergiy Lysak. "A Dnipro vengono udite esplosioni. Diversi incendi sono divampati a causa dell'attacco di droni. Aree residenziali sono state danneggiate", ha scritto Lysak. 🔗servizitelevideo.rai.it

Ucraina, almeno quattro morti in attacco russo su Dnipro: vasti incendi - Vasti incendi sono scoppiati dopo l’attacco di droni lanciato ieri dalla Russia contro la città ucraina di Dnipro. Case, automobili e attrezzature di soccorso sono state distrutte, mentre 23 persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta, e quattro sono morte. Lo riporta il Servizio statale di emergenza ucraino. “Nel corso della serata e della notte, la Russia ha attaccato l’Ucraina con più di 170 droni, tra cui più di 100 Shaheed. 🔗lapresse.it

Attacco russo in Ucraina dopo la tregua di Pasqua: missili e droni colpiscono Kherson e Mykolaiv - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte, dopo la scadenza della 'tregua di Pasqua' annuncia dal presidente Vladimir Putin, con tre missili e 96 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Un missile da crociera antinave Onyx ha colpito la regione di Kherson e due missili antiradar Kh-31P hanno colpito la regione di Mykolaiv. 🔗quotidiano.net

